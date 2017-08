Witherspoonová: Syn je zmatený. Myslí si, že jeho sestra je jeho matka

„Děti mají mezi sebou velmi dobré vztahy. Řekla bych až trochu unikátní. Nejsou jako klasičtí sourozenci, kteří by se nějak pošťuchovali a dohadovali. Moje děti jsou na sebe milé, chovají se k sobě jako kamarádi a za to jsem velmi ráda,“ svěřila se hrdá matka Witherspoonová v magazínu Southern Living.

Vzhledem k tomu, že je Reese často v práci, stará se o nejmladšího syna její dcera. Chůva už prý není potřeba. A právě proto má zřejmě malý Tennesse pocit, že je Ava jeho další maminkou.

„Má zmatek v hlavě. Když byl den matek, popřál Avě všechno nejlepší. Bylo to vlastně roztomilé. No a jeho starší bratr je jeho velký ochránce. Před ostatními dětmi ho ochraňuje, nedá na něj dopustit,“ doplnila.

Tennesee brzy nastoupí do školy, takže pilně trénuje počítání a písmenka. Zatím mu prý dělá problém vyslovit i své vlastní jméno.

„Je to na něj dlouhé. Zkracuje si to a říká si jen Toth. Je to roztomilé, ale doufám, že už brzy se to naučí správně,“ říká herečka.

Děti vychovává se současným manželem, hledačem talentů Jimem. Funguje jako otec i pro dvě děti, které vyženil. Jejich pravý otec herec Ryan Phillippe je pracovně příliš vytížený.

S ním Reesse žila sedm let. Rozvedli se v roce 2006. O čtyři roky později Witherspoonová začala randit s Jimem a o rok později si ho i vzala.