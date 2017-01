Muže jsem k životu nepotřebovala, říká čtyřikrát rozvedená Welchová

Herečka za svůj život natočila víc než 40 filmů a objevila se i na obálce časopisu Playboy. Tenkrát na sobě měla červené bikiny a neodhalila ze svého těla nic, čeho by později mohla litovat. Muži jí nadbíhali a jejich dvoření si užívala, přesto je podle svých slov nikdy nepotřebovala.

„Nechci mít muže. Jsem šťastná. Vyhovuje mi, že si můžu dělat co chci a jak to chci. Mám skvělý život a na nic si nemůžu stěžovat. Muže mít ve svém životě nemusím, všechno si dokážu zařídit sama,“ svěřila se herečka v rozhovoru s Piercem Morganem pro pořad Life Stories .



Raquel si myslí, že se její manželé nedokázali přenést přes to, že je samostatná a soběstačná a není na nich závislá.

„Nemuseli mi dávat peníze, nemuseli mě podporovat. A to málokterý muž dokáže překousnout. Na začátku se jim líbilo, že jsem tak silná a samostatná žena, že mě ostatní muži obdivují a jsem středem zájmu. Pak jim ale vždycky začalo vadit, že se na veřejnosti logicky vše točilo okolo mě, protože jsem byla známá. Lidé se zaměřovali jen na mě a oni stáli v pozadí. Prostě to nefungovalo,“ pokračovala.

Posledním manželem herečky byl restauratér Richard Palmer. S ním se rozvedla v roce 2003 po čtyřech letech manželství. Předtím byla ještě vdaná za producenta Andrého Weinfelda. S ním žila deset let a rozvedli se v roce 1990. Druhým manželem herečky byl producent Patrick Curtis. S ním žila pět let a jejich manželství bylo rozvedeno v roce 1972. Prvním manželem Raquel byl James Welch. Po něm má také herečka příjmení. Byli spolu pět let a rozvedli se v roce 1964.

„Do všech těch mužů jsem byla opravdu zamilovaná. A vždycky jsem si na začátku myslela, že to bude láska na celý život. Ze začátku byly všechny vztahy úžasné. Byla to pohádka a ráda na to vzpomínám. Pak se to ale začalo kazit a nikdy to nevyšlo. Už nemělo smysl pokračovat v tom dál a radši jsme požádali o rozvod. Možná jsem se neměla vdávat, třeba by to bylo jiné,“ sdělila.



Ačkoli má za sebou čtyři rozvody, říká, že pokud by přeci jen našla toho pravého, klidně by se vdala znovu. „Něco takového už se podle mě ale nestane. Já muže nehledám, protože ho nepotřebuji. Takže asi jen tak někoho nepotkám. A pak by taky bylo těžké poznat, jestli někomu nejde jen o slávu nebo peníze. V dnešní době je těžké někomu věřit,“ doplnila s tím, že je za svůj živit neskonale vděčná a přála by tak pestrý a krásný život každému.

„Určitě mě čeká ještě spousta krásných věcí. Nikdy člověk nemůže vědět, co ho čeká za překvapení za rohem. A to je na životě to nejhezčí. Samozřejmě ale nic není jen růžové,“ dodala.