Policie kvůli úmrtí George Michaela vyšetřuje jeho přítele

George Michael zemřel ve svém venkovském domě v Goring-on-Thames na Štědrý večer nebo brzy ráno na Boží hod vánoční (více zde). Výsledky pitvy nebyly zveřejněny.

Nicméně na Štědrý den s ním nebyl nikdo v kontaktu, prý ani Fawaz, který ho našel na Boží hod vánoční ráno.

Přitom je zvláštní, že Fawaz, ačkoliv se slavným zpěvákem údajně už nějaký čas nežil, štědrovečerní noc strávil ve svém autě.



Kadeřníka vyzpovídal Scotland Yard ve středu 4. ledna v jeho domě na severu Londýna.

„Police bude hovořit s různými lidmi, to je standardní postup, aby mohli podat zprávu koronerovi o okolnostech vedoucích k úmrtí. Dávají se dohromady fakta a postavy, které se týkají okolností. Je to standardní postup,“ cituje deník The Mirror zdroj z policie v Thames Valley.