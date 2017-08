Princ Harry: Paparazzi umírající mámu fotili, místo aby jí pomohli

Princezna Diana a její přítel Dodi Al Fayed měli nehodu v pařížském tunelu 31. srpna 1997. Milionář byl na místě mrtvý, Diana zemřela v nemocnici. Princ Harry (32) se v dokumentu zmínil také o fotografech, kteří jeho matku pronásledovali.

„Jedna z nejtěžších věcí, s níž se člověk musí vypořádat, je to, že lidé, kteří ji pronásledovali do tunelu, byli ti stejní, kteří ji fotografovali, zatímco ona umírala. A s Williamem jsme to věděli, mnohokrát nám to řekli lidé, kteří znali celý případ. Měla docela vážné zranění hlavy, ale byla pořád živá. A tito lidé, kteří zavinili tu nehodu, místo aby jí pomohli, fotili, jak umírá na zadním sedadle,“ řekl Harry.

Princ William (35) a princ Harry prozradili, že zprávu o úmrtí matky jim oznámil otec princ Charles (68). Ten pro ně byl také v následujících dnech velkou oporou, Williamovi tenkrát bylo 15 a Harrymu 12 let.

„Jedna z nejtěžších věcí, kterou musí rodič udělat, je říct svým dětem, že jejich druhý rodič zemřel,“ řekl Harry.

Mladší z britských princů v rozhovoru pro magazín Newsweek před pár týdny prohlásil, že nikdo by nikdy neměl po dítěti žádat, aby šlo za rakví své matky, jak to chtěli po něm a Williamovi. V novém dokumentu byl však mírnější a řekl, že šlo o společné rozhodnutí a nikdo na ně netlačil. Dokonce byl rád, že tam byl.

Podle Williama byl průvod za rakví, který sledovaly také tisíce lidí u televizních obrazovek, „velmi dlouhý a osamělý pochod“.

„Chápal jsem, že má být nějaká rovnováha mezi mnou coby princem Williamem, který musí splnit svou povinnost, a soukromým Williamem, jenž chtěl jít do svého pokoje a plakat, protože ztratil matku,“ prozradil William. „Pamatuji si, že jsem se skrýval za svou ofinu, v době kdy jsem měl ještě spoustu vlasů, chodil jsem s hlavou dolů. Bylo to, jako bych se ukryl za bezpečný závoj. Vím, že to zní směšně, ale v té chvíli jsem měl pocit, že když se podívám na podlahu a vlasy mi sjely dolů do obličeje, že mě nikdo nevidí.“

Oba bratři také odmítli kritiku některých lidí na adresu královny Alžběty II. (91), která po Dianině nehodě delší dobu s celou rodinou pobývala na zámku Balmoral. Podle princů alespoň měli čas truchlit v soukromí.