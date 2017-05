Za fotky polonahé Kate 40 milionů. Princ William chce vysoudit odškodné

Královský pár zažaloval francouzský časopis Closer, který snímky vévodkyně z Cambridge zveřejnil v září 2012. Fotografie byly pořízeny, když princ a jeho manželka odpočívali na terase soukromé vily v Provence na jihu Francie. Kate má na snímcích sundaný vrchní díl plavek a poodhalenou i dolní část těla, aby se co nejlépe opálila (psali jsme zde).



Královská rodina si hned po prvním zveřejnění soudně vymohla zákaz dotisků kontroverzního čísla, odstranění snímků z internetových stránek i to, že časopis Closer musel Williamovi a Kate odevzdat digitální nosiče obsahující fotografie. Přesto snímky vyšly i v dalších médiích v Itálii, Irsku nebo ve Švédsku. Britské deníky od vydání snímků upustily, a to včetně nejčtenějšího bulvárního listu The Sun. Ten přitom zveřejnil například nahé fotografie prince Harryho z hotelu v Las Vegas.

Připomeňte si kauzu z roku 2012:

VIDEO: Nahá vévodkyně Kate boduje. Chystají se žaloby Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Odškodné ve výši téměř jeden a půl milionu korun požaduje královský pár i od regionálního deníku La Provence, který rovněž zveřejnil fotku Kate, ale decentnější, i když rovněž v plavkách.