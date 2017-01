Princ William nenosí snubní prsten. Nemá rád šperky jako jeho dědeček

14:15 , aktualizováno 14:15

Na konci dubna tomu bude šest let, co se britský princ William (34) a jeho manželka Kate (35) vzali. William je oddaný manžel a vzorný dvojnásobný otec. Zajímavostí ovšem je, že odmítl nosit snubní prsten, a to hned po svatbě.