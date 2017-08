Princ William: Jsem hrdý na to, že se má matka nebála mluvit o bulimii

William o nemoci své matky poprvé veřejně promluvil díky příběhu britské dívky, která s bulimií také bojuje. K této nemoci se vyjádřil v rámci dokumentu Wasting Away: The Truth About Anorexia od Marka Austina, jehož dcera s anorexií bojuje.

Princ Austina oslovil, když v novinách četl článek, kde popisuje, jak nedokáže dceři Maddy (22) pomoci a jak devastující pro něj je jen přihlížet. William mu nejprve napsal dopis, kde sdělil, jak mu článek pomohl dostat se dál, co se týká jeho matky a jejího boje s bulimií.

„Neměla jsem se ráda, styděla jsem se za to. A musela jsem čelit tlaku, který na mě vyvíjelo okolí. Měla jsem bulimii několik let. Bylo to moje tajemství, které mě ničilo. Byl to můj únik od reality,“ sdělila před lety princezna Diana, když se rozhodla, že o svém problému s poruchou příjmu potravy veřejně promluví.

„Je potřeba, abychom o těchto problémech mluvili. Abychom více hovořili o duševním zdraví lidí. Už jen to, že člověk potom dokáže o této nemoci veřejně promluvit, je akt neuvěřitelné statečnosti,“ sdělil William v dokumentu o anorexii.

Maddy pak Williamovi řekla, jak moc ji inspirovala jeho statečná matka, která před dvaadvaceti lety o své nemoci promluvila. „Díky ní jsem dokázala tu temnotu v sobě ukázat světu a ulevilo se mi,“ pokračovala dívka, která si povídání princezny Diany pouští doma ze záznamu.

„Jsem na svou matku hrdý. Toto je nemoc, která se týká psychiky a musí se brát vážně,“ dodal.