Princové Harry a William: Zklamali jsme mámu, měli jsme ji ochraňovat

Po smrti matky se prý cítili provinile a mysleli si, že matku zklamali, proto nebyla často doma a volné chvíle trávila s milencem. O všem se bratři rozpovídali v devadesátiminutovém dokumentu televizní stanice BBC, který byl natočen právě u příležitosti dvaceti let od smrti Diany.

„Rozhodli jsme se s Harrym, že v tomto dokumentu promluvíme hlavně proto, že máme zkrátka pocit, že to matce dlužíme,“ sdělil William. „Máme trochu pocit, jako bychom ji zklamali, když jsme byli mladší. Nemohli jsme ji nijak ochránit.“

Oba bratři se shodují na tom, že jim velmi pomohla vlídná slova od všech lidí, kteří měli jejich matku rádi. Denně slýchali, jak úžasná to byla osobnost a společně s otcem si byli přečíst vzkazy, které lidé nechávali u bran Buckinghamského paláce.

„Bylo až šokující, kolik podpory se nám od lidí dostalo. Tolik pozitivních emocí jsme nečekali. Byl to šok, ale zároveň to bylo krásné. A teď když se na to dívám zpětně, je až neskutečné, jak moc dobrý vliv naše matka na lidi měla,“ myslí si princ Harry.



Oba bratři se shodují, že jim zpráva o smrti matky uvízla v hlavě už napořád. Na okamžik oznámení jejího úmrtí nikdy nezapomenou. „Usadí se to ve vás. Je to tam pořád. Oklepete se, když si uvědomíte, že na to myslíte. Nikdy pro nás nebude snadné mluvit o mámině smrti. Ani po několika letech,“ dodal Harry.

Nahrávky Diany

V Británii vychází po letech reedice biografie o princezně Dianě od Andrewa Mortona s názvem Diana: Její pravdivý příběh. Nové vydání je doplněno o přepis nahrávek, které Diana pořizovala během svého manželství s princem Charlesem. Podle nich se například už pár týdnů po svatbě pokusila o sebevraždu a snažila se podříznout si zápěstí.

Na jedné z kazet vypráví, jak přistihla svého manžela, když telefonoval milence Camille Parker-Bowllesové a říkal jí, že ať se stane cokoliv, bude ji pořád milovat.

Vzpomíná také, jak Charles zkritizoval její výběr šatů na první společnou veřejnou akci. Diana si vybrala černou róbu, což se jejímu manželovi nelíbilo, protože podle něj černou nosili příslušníci královské rodiny pouze na pohřeb.



Princezna Diana svého manžela vinila také z bulimie, kterou trpěla přes deset let. Princ Charles totiž Dianě krátce po zásnubách položil ruku na bříško a podivil se, jak je boubelatá. S poruchou příjmu potravy zápasila většinu manželství.

Princezna Diana se se svými pocity svěřila v několika nahrávkách Jamesi Colthurstovi, který pak kazety prodal Andrewu Mortonovi.