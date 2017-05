Princ William: Chci, aby George vyrůstal normálně a ne za zdmi paláce

„Byl bych rád, kdyby mi poradila. Moc bych si přál, aby poznala Catherine a viděla vyrůstat děti. Jsem smutný, že se tak nestane a že ani děti nepoznají ji,“ řekl William při vzpomínce na princeznu Dianu, od jejíž tragické smrti v srpnu uplyne 20 let.

„Jsem na tom lépe, než jsem byl dlouhou dobu předtím. Mohu o ní mluvit otevřeněji, upřímněji a lépe si na ni vzpomínám a můžu o ní mluvit veřejně. Trvalo mi téměř 20 let, než jsem se dostal do této fáze. Stále je to těžké, protože v té době to bylo hrozně drsné. A také to není jako smutek většiny lidí, protože o tom věděli všichni, každý zná ten příběh, každý zná ji.“

V magazínu GQ se objeví fotky Normana Jeana Roya, na nichž je princ William, ale také jeho manželka Kate a děti princ George, který v červnu oslaví čtvrté narozeniny, a princezna Charlotte (2). Své děti by chtěl William vychovávat co nejvíce normálně.

„Chci je vychovávat ve šťastném, stabilním a bezpečném světě a to je pro nás oba jako rodiče důležité. Chci, aby George vyrůstal v reálném světě, ne za zdmi paláce, musí znát život venku. Kvůli médiím je to těžší, ale budu bojovat o to, aby děti měly normální život,“ prohlásil.

Princ William je patronem kampaně Heads Together, která se zaměřuje na duševní zdraví. Budoucí britský král chce lidi přimět k tomu, aby více mluvili o emocích a pocitech.

„Rozbíjení tabu je naším největším cílem. Nemůžeme se pohnout dál, dokud se nám tohle nepodaří. Lidem nebude možno pomoct, dokud se nepřestanou stydět, takže musíme řešit toto stigma. Pro pána, vždyť tohle je 21. století,“ prohlásil William s tím, že ho šokovalo, kolik lidí trpí duševními nemocemi a bojí se o tom mluvit.

„Já tomu prostě nerozumím. Vím, že působím rezervovaně a plaše, neukazuji vždycky své emoce, ale za zavřenými dveřmi o těchto problémech přemýšlím, zajímají mě tyto věci. Nechápu, že pro rodiny je dokonce i doma stále těžké o tom mluvit. Jsem šokován, že se bojíme mluvit o svých skutečných pocitech. Protože duševní choroba je v našich hlavách, je neviditelná, lidé jsou opatrní a nevědí, co říct. Zatímco když máte zlomenou nohu v sádře, každý ví, co říct,“ dodal.