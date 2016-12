Princ Harry: Po smrti matky jsem v sobě pohřbil všechny emoce

10:20 , aktualizováno 10:20

Princi Harrymu bylo necelý 13 let, když mu zemřela matka, princezna Diana. Zasáhlo ho to natolik, že se prý uzavřel do sebe a nedával najevo vůbec žádné emoce. Dodnes se s matčinou smrtí nevyrovnal a těžce se mu o ní hovoří.