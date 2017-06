Princ Charles přirovnal manželství s Dianou k velké řecké tragédii

„Nikdo opravdu nechápe, co to všechno znamená, dokud se to nestane přímo jemu, což je důvod, proč je to všechno jen horší a horší. Jednou vám povím celý příběh. Je to taková řecká tragédie a byla by to dobrá divadelní hra,“ napsal Charles v červnu před pětadvaceti roky.

Sama Nancy Reaganová čelila v roce 1991 nepříjemnému veřejnému propírání soukromí. Princ ji tehdy utěšoval.

„Znám přesně metody těchto strašlivých lidí. Používají je, aby vytvořili co nejvíc kontroverze a konfliktu těmi nejstrašnějšími obviněními, díky čemuž se snaží získat maximum peněz. Žijeme ve stále méně civilizovaném světě a když se stane, že jste veřejnou postavou, začne být stále nemožnější fungovat bez toho, aniž by každý vás pohyb nekomentovali jako postranní úmysl,“ napsal britský princ.

Soukromé dopisy Reaganové, která zesnula loni v březnu ve věku 94 let, byly předány Prezidentské nadaci a knihovně Ronalda Reagana v Kalifornii.