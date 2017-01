Pink Angels: Máme odlišný vkus na kluky, takže si nelezeme do zelí

„Pár holek se vyměnilo a nakonec se jedna chtěla věnovat něčemu jinému, tak jsme se domluvily, že budeme čtyři,“ vysvětlila Nikola, proč má původně pětičlenná kapela nakonec o jednu dívku méně.

Aktuální složení skupiny prý děvčatům vyhovuje, jelikož spolu vyrůstaly a jsou jako sestry. Doufají, že jim to vydrží společně ještě hodně dlouho.

Jejich hudba se za roky posunula a fanoušci na koncertech rozhodně neuslyší jen písničky pro malé holčičky. „Určitě je to naše vystoupení mnohem tvrdší, některé z nás už jsou dospělé. Dnes také hodně cestujeme po světě, sbíráme inspiraci. Před pár dny jsme se vrátily z Anglie. Jezdíme hodně do Německa, Polska, na Slovensko, ale také do Los Angeles,“ pochvaluje si Tereza.

Mezi největší fanouškovskou základnu kapely Pink Angels patří dívky, kterých je tak sedmdesát procent. „V Anglii je to tak, že to jsou holky v našem věku, ale v Čechách se nám smějí, že nás nejvíc poslouchají malé děti. Ale nám to nevadí. Vnímáme i to, že se věková hranice našich posluchačů začíná zvyšovat,“ pochvalují si dívky.

V zahraničí zpívají především v angličtině, což jim dnes už problém nedělá. Začátky však lehké nebyly a za na některé projevy a rozhovory se trošičku stydí. „To je život. Člověk se učí a za ty roky nás to posunulo hodně,“ s úsměvem dodala Tereza.

Jak samy dívky přiznávají, deset let je dlouhá doba a společně si prožily nejen hudební posun, ale i první lásky. „Víme o sobě naprosto všechno. Naštěstí máme každá odlišný vkus na kluky, takže si ani nelezeme do zelí,“ směje se Natálie.

Pink Angels

A co dívky na zpívání nejvíce baví? „Pro mě je to můj život. Já jsem v téhle skupině více než polovinu svého života. Miluji to nadevše a neumím si představit, že bych někdy odešla,“ řekla Nikola.

Stejně to mají i ostatní členky kapely, které si tak plní svůj dětský sen. „Moc nás to baví. Dokonce si nedokážeme představit být jedna bez druhé. Vyhovuje nám kapela, protože cestování s nejlepšími kamarádkami je mnohem lepší zábava a potěšení. Jsme holky, co táhnou za jeden provaz,“ prohlašují společně členky skupiny Pink Angels, kterou po novém roce čeká nový singl s videoklipem Mama Don’t Lie.

Dívky se snaží pořádně rozjet kariéru i v zahraničí. V létě je mimo jiné čeká natáčení filmu v Los Angeles a nová reality show. „Pojedeme také s Calvinem Harrisem do Asie. Chystáme se i na české fanoušky, protože nám přijde, že jsme je za poslední dobu hodně zanedbávaly. Zatím máme velkou základnu v Anglii, kde jsme celý loňský rok prošly malými rádii a letos nás čeká Radio Capital, což byl náš velký sen,“ dodaly.