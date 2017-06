Letos chystáme svatbu. Bílé šaty však neobléknu, říká Petra Faltýnová

„Na pořadu dne je svatba dcery mého přítele Davida. Bylo by dost nevhodné, kdybychom jí to nějak znehodnotili. Chceme, aby si svůj den užila ona a pozornost se točila jen kolem ní. Tak je to správné,“ řekla modelka.

Svou vlastní veselku prý chce utajit a nehodlá nikoho z médií zvát. „Vlastní svatbu chci mít v klidu a v soukromí. Proto neřeknu, kdy bude. Prozradím jen, že určitě bude v Americe,“ přiznala.

Do Prahy nedávno zavítala jen na skok. Kamarádi jí uspořádali tajnou oslavu narozenin a celé to zorganizoval přítel David. A jak se vůbec připravuje na příští rok, kdy oslaví čtyřicítku? „Já to tak neprožívám. Stárneme všichni. Záleží jen, jak se k tomu kdo staví. Můj recept na pohodu je pitný režim a pak asi spokojenost. Tu teď už tři roky mám, takže to je určitě můj lék na mládí,“ dodala.

Aby se modelka cítila na oslavě co nejlépe, nenechala si ujít návštěvu svého oblíbeného salonu a prodloužila si svou hustou hřívu. Krátký sestřih prý nikdy neměla, ale jak sama říká, nikdy neříkej nikdy. „Kdybych byla odvážná a opravdu na to měla ‚koule’, šla bych klidně dohola. Na druhou stranu si myslím, že na ženě jsou krásné právě dlouhé vlasy, takže je má i moje dcera. Občas je to s ní dost náročné, protože bojkotuje, když jí chci něco hezkého na hlavě vytvořit. Holka prostě neposedí,“ říká Petra Faltýnová s tím, že dcera Adriana tu neposednost zdědila po ní.

Do salonu ji doprovázel její buldoček Oskar, který se od ní nehnul ani na minutu. „Je to moje zlato. Naštěstí ho mohu brát všude sebou. I do letadla. Beru ho na palubu a nemusím se stresovat, co se s ním děje v zavazadlovém prostoru. Už si ani život bez psa neumí představit,“ přiznala.