Novotný: Kdyby mi zakázali sladké, byl bych asi poprvé fakt smutný

Když se po třech letech jakž takž zotavil z mrtvice, loni v prosinci mu selhaly ledviny a začalo několikaměsíční martyrium po nemocnicích. K potížím s močovým měchýřem se přidal infarkt. Následoval převoz do IKEM, kde ho zachránili dvojnásobným bypassem. Přesto si Petr Novotný ani jednou nepostěžuje, nelituje se. „Já jsem rád, že to nakonec dopadlo ještě docela dobře. Fakt jo,“ říká vnořený do domácího gauče.

Kde bere tu sílu odolávat naříkavému bolestínství? „Možná to mám po rodičích. Ti si taky nikdy na nic nestěžovali, ani když to bylo opravdu špatné,“ řekl.

Jeho syn Pavel Novotný dovysvětlil, že jeho otec narážel na tragickou věc s jeho sestrou Soňou, která v 18 letech spáchala sebevraždu a následný výbuch plynu málem zabil i bavičovy rodiče.

Petr Novotný pro čtvrteční Magazín DNES přiznal, že po prodělané nemoci už nemůže pracovat jako dříve a tolik, jak by chtěl. Má trochu problémy s krátkodobou pamětí, ale na druhou stranu zhubl o 20 kilogramů a nemusí si píchat inzulín. Jeho manželka Mirka teď dohlíží na jeho jídelníček. „Naštěstí smím pořád sladké. To kdyby mi zakázali úplně, tak bych byl asi poprvé fakt smutný,“ prohlásil Petr Novotný.

Bavič Petr Novotný při rozhovoru z března 2015: