Dcera Michaela Jacksona podporuje nahotu odhaleným snímkem se psem

Paris na sociální síti sdílela svou polonahou fotografii, kde si horní intimní partie zakrývala jen samolepkami z mobilní aplikace. Vedle ní ležel její věrný pes.

„Nahota nás vrací zpátky k našim kořenům, zpátky k přirozenosti a přírodě. Je to něco, co jasně vyjadřuje naši svobodu. Nahota nás činí zdravějšími a lepšími. Být nahý je naším základem, jsme přeci lidé,“ sdělila Jacksonová, která i na dovolené ráda chodí na nuda pláže a ukazuje světu své křivky.

„Když jsem nahá, jsem blíž k matce přírodě. Když jsem doma na zahradě, jsem vždycky nahá. Je to nádherná věc a nemusí to hned být sexuální. Nahota přeci v základu sexuální není, je to přirozenost. Jsme naučení, že na sobě nosíme oblečení a zakrýváme tak svou přirozenost,“ tvrdí Paris a dodává, že když je nahá, cítí mnohem víc energii proudící z přírody.

„Nasávám všechnu tu sílu. Nejvíc nasávám sílu země, když chodím bosa. A pak taky, když má odhalená kůže nasává energii ze slunce,“ doplnila.

Zatímco v minulosti se dcera krále popu Michaela Jacksona médiím a fotoaparátům spíše vyhýbala, nyní na sebe ráda poutá pozornost. Před časem nafotila sexy snímky do několika módních magazínů a slávu si užívá. Díky tomu tak navštívila i dny módy v Paříži. Paris totiž zatím nemá úplně jasno, čemu se bude v budoucnu věnovat. Povolání si zatím nevybrala.