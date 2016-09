Donald Trump je hrozně milý člověk, míní Paris Hiltonová

„Ivanku znám odmalička. Opravdu ji respektuji. Myslím, že je brilantní podnikatelka a velmi dobře to zvládá. Obdivuji ji,“ řekla Hiltonová v televizi CNBC.

Když se Paris zeptali na Ivančina otce Donalda Trumpa, měla pro něj také jenom slova chvály.

„Znám ho odmala. Je to velmi příjemný člověk. Myslím, že lidé by rádi v televizi o některých osobách slyšeli jisté věci, ale on je vlastně hrozně milý člověk. Mám ho moc ráda,“ prohlásila blondýnka.

Odpovědi, jestli ho bude také volit, se ale vyhnula: „Moje matka mi řekla, abych nikdy nemluvila o penězích a politice.“

Přestože řada celebrit, jako například Katy Perry, Kim Kardashianová, Selma Hayeková, Amy Schumerová a další, ve volbách podporuje demokratickou kandidátku Hillary Clintonovou, najdou se mezi nimi i příznivci republikánského kandidáta Donalda Trumpa. Podporu mu otevřeně vyslovili například Sylvester Stallone, Jon Voight, Mike Tyson, Hulk Hogan nebo Kirstie Alley.