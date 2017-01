Panství Downton se možná vrátí jako film. Má potenciál, míní herci

„Poprosili nás, abychom v budoucnu byli k dispozici. Ale nikdo neviděl scénář,“ řekl Carter v pořadu Good Morning Britain, a když se ho moderátoři ptali na podrobnosti, jen odpověděl: „Nevíme. Scénář jsme neviděli, ale existuje záměr natočit film. Jsem si jistý, že to vyjde.“

Herečka Michelle Dockery (35), která hrála Lady Mary Crawleyovou, před pár týdny naznačila, že je vysoká pravděpodobnost, že film opravdu vznikne. „Myslím, že ten film má potenciál. Rozhodně bych o tom uvažovala, takže uvidíme. Nemusí to být ještě konec. Nejvíc mi chybí kolegové ze štábu. Ale pořád jsme si velmi blízcí,“ řekla herečka pro The Telegraph.

Tvůrce seriálu Julian Fellowes v minulosti v žertu prohlásil, že by si dovedl představit pokračování Panství Downton, ale zasadil by ho do 70. let minulého století (více zde). Pak připustil, že by seriál mohl „obživnout“. „Nepřekvapilo by mě, kdyby měl nějaký posmrtný život, protože měl ohromný úspěch. Ale v televizi skončil definitivně. To je fakt,“ řekl.

Panství Downton začalo zprávou o ztroskotání Titaniku v roce 1912 a zachycuje příběhy členů šlechtické rodiny Crawleyových a jejich služebnictva ve 20. letech 20. století. Proslul skvělými dobovými kostýmy, výpravou a věrným zobrazení tehdejší doby. Mezi jeho fanoušky patří také členové britské královské rodiny. Poslední šestá řada byla v Británii odvysílaná na Vánoce 2015. Česká televize ji plánuje do vysílání zařadit letos.