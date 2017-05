Olivia Newton-Johnová po pětadvaceti letech opět bojuje s rakovinou

Olivia po oznámení diagnózy propadla panice. Vzhledem ke svému věku měla strach, že už nemá dobré vyhlídky na uzdravení. Lékaři ji ovšem vyvedli z omylu. Prý se rakovina odhalila včas a herečka má velkou šanci na opětovné uzdravení. „Od první diagnózy uběhlo mnoho let. A to je dobré. V těchto případech je většinou velká šance, že se pacient opětovně z nemoci vyléčí,“ sdělila její onkoložka Carolyn Runowiczová z Floridy.

Podle onkologů jsou metastázy do kosti u rakoviny prsu velmi časté. „Nikdy to není dobrá zpráva, že se vám nádor vrátil, je to pro pacienta devastující. Ale čím více dnů uplyne od první diagnózy, tím lepší je prognóza,“ dodala doktorka Runowiczová.

Olivia šla k doktorovi s pouhou bolestí zad a myslela si, že bude rehabilitovat a pravidelně cvičit a bolest odezní. Původně ji napadlo, že by mohla mít problémy s páteří. Lékaři ji však po sérii vyšetření rychle vyvedli z omylu. „Byla to pro ni rána. Strašně se lekla. Přesně ví, co ji zase čeká. Ví, že to bude náročné. Navíc teď je zase starší a léčbu může snášet mnohem hůře,“ sdělil její kamarád.

Zpěvačku nyní čeká ozařování ve výzkumném středisku rakoviny v australském Melbourne, které nese její jméno. Kvůli léčbě také zrušila koncertní turné. „Děkuji všem za obrovskou podporu. Především však svému partnerovi a rodině, která je mi obrovskou pomocí. Myslím pozitivně a těším se, až se zase vrátím na pódia,“ doplnila s tím, že návrat plánuje ještě letos.

Olivia Newton-Johnová zazářila v roce 1978 ve filmovém zpracování muzikálu Pomáda společně s Johnem Travoltou. Mezi její hity patří například píseň z roku 1981 Physical, která vyšla na stejnojmenném albu.

Podívejte se, jak vypadala herečka před dvěma lety po boku své dcery: