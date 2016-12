Chci štíhlejší stehna, ale prý na nich mám svaly, říká Olga Menzelová

Cvičíte s manželem, máte výbornou postavu. Dopřáváte si nějaké extra procedury?

Musím se dobře starat o svou kůži, protože jsem ekzematik a tohle období je dost složité, protože kůže je hrozně suchá. Ve vzduchu je méně vlhkosti a neustále si musím mazat obličej a tělo. Kdybych se nestarala, tak myslím, že uschnu (smích).

Máte radu, jak vypadat svěže před čtyřicítkou?

Nad všechny krémy je pořádně se vyspat, což se mi dlouho nepovedlo. Přiznám se, že ráda vypadám hezky. Žena by měla mít krásné vlasy a hezkou pleť, to vše pomůže i psychice. Když má žena potřebu udělat na sobě nějaký zákrok, který je invazivní, proč ne? Je to každého svobodné rozhodnutí a já se určitě ničemu takovému, až budu starší, nebudu bránit. Můj kamarád plastický chirurg Patrik Paulis říká, že takový zákrok by neměl být na první pohled vidět.

Takže v budoucnu o nějakém plastickém vylepšení uvažujete?

Jednoznačně. Dokonce jsem nedávno u Patrika byla a říkala mu, že bych ráda, aby mi odřezal něco ze stehen. On mi řekl, že by to rád udělal, ale nemám na nich tuky, ale svaly. Tak snad je to u mě ještě na nějakou dobu dobrý. Jinak jsem člověk, který se sebou až tak moc nezabývá.

Jednou jste zmínila, že nemáte ráda cvičení na hudbu.

Jsem dost nešikovná a cvičit na hudbu vyžaduje určitou koordinaci a to mi nikdy nešlo. Taky mě to nikdy nebavilo. Jednou jsem byla na hodině aerobiku a byla jsem úplně zoufalá, protože všichni věděli, co mají dělat. Asi tam byli po několikáté, a já jsem se vůbec nemohla chytit, takže jsem po deseti minutách odešla. Aerobik opravdu není nic pro mě.

Olga Menzelová

Co po vás zdědily dcery Anička a Evička?

Mám po mamince krásné a husté vlasy a Anička to zdědila po mně. Ta má vlasů jak ze tří holčiček. Evička má po mně zase dlouhý spánek. Začala teď totiž spát od deváté hodiny večerní do desáté hodiny ranní. A to se často stane, že spí ještě dvě hodiny odpoledne. Možná to vypadá, že dostává odvar z makovic, ale pravda je taková, že je nejspíš po mně. Mně bohužel na ten spánek už moc času nezbývá, ale jako mladá jsem nejraději spala.

Takže jste neodešla na mateřskou a neužíváte si ji? Manžel by vás jistě zabezpečil.

Mnoho lidí si asi bohužel mylně myslí, že když se někdo objevuje v médiích, má hromadu peněz. Navíc pokud žiji s Jiřím, že jsem zlatokopka. Tuto stránku věci ale neřeším, už bych se asi zbláznila. Mám svou firmu, pořádáme různé kulturní akce. Do toho vedu nadační fond. Odejít na mateřskou by asi bylo prima, ale nemůžu si to dovolit. Má práce mě velmi naplňuje a baví. Navíc chci svým dětem dopřát v létě moře, v zimě hory a to něco stojí.