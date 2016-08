Negativní zprávy v televizi mě nerozčílí, říká Oldřich Navrátil

Jak jste trávil letošní léto? Pracovně, nebo si užíváte s manželkou na chalupě? A našel se čas i na nějakou dovolenou u moře?

Vše, co mi jmenujete, se stalo. 17. června jsem měl poslední představení, 18. června jsme vdali dceru, 20. června jsme s přáteli na 10 dní odjeli na krásnou dovolenou do Itálie. A od té doby jsem na chatě a za prací vyjíždím. Letos jsem si potřeboval opravdu odpočinout.

K létu patří i romantika. Jste romantik?

Na tuto otázku mám šalamounskou odpověď – jsem romantický cholerik. Nebo cholerický romantik?



Překvapujete rád svoji ženu, nebo je to u vás spíš naopak?

Překvapuji rád, samozřejmě příjemně. Stejně to má i moje žena. Jen někdy, když se mi příliš nezdaří nějaká domácí oprava, s úsměvem říká „ty nepřekvapíš“.

Často jste obsazován do rolí mrzoutů. Jaký je ale Oldřich Navrátil doopravdy?

Na to se zeptejte mé ženy.



Věříte konspiračním teoriím jako vaše postava v sitcomu A bude hůř?

Nevěřím, ale musím uznat, že jsou to teorie vypracované. Vlastně někdy působí až logicky.



Sitcom se natáčí na mobilní telefon. Jak jste si zvykal na to, že nehrajete před klasickou kamerou. Dělalo vám to nějaký problém?

Bylo to poprvé, kdy jsem točil tímto způsobem, ale zvykl jsem si okamžitě. Máte mobil 10 centimetrů před obličejem, ale neruší.

Koukáte vy sám vůbec někdy na televizi?

Koukám. Kromě procházek a práce na zahradě je to pro mne druh relaxu. Prim u mne hrají dokumenty o historii či přírodě.

Dokážou vás negativní zprávy v televizi či novinách rozčílit, nebo se jimi příliš nezabýváte?

To se ptáte, zda jsem po útocích ve Francii zbil manželku? (úsměv) Zprávy o aktuální situaci sleduji, sám pro sebe vyhodnocuji, ale nevztekám se.



Co děláte, když zrovna nepracujete? Máte nějaký koníček?

Když nepracuji, odpočívám. Vy ne?



Co vás čeká po prázdninách - divadlo, seriál, film?

Divadlo, divadlo, divadlo. Od října začínáme zkoušet v Yce, pak v průběhu tří měsíců začnu zkoušet ještě ve dvou divadlech. Bude to frčák.



Je nějaká role, kterou byste nikdy nevzal?

Určitě je. Zatím mi ji nikdo nenabídl.



Na co jste ve svém životě opravdu hrdý?

Na svůj život. Nekradl jsem, nelhal, neubližoval. Dívám se lidem přímo do očí. Doporučuji.

Jaké máte plány - sny do budoucna?

Sny? Špatně spím, takže nic. Nesním, jsem nohama na zemi. Takže nějaké drobné plány jsou, třeba to divadlo.

Máte nějaké motto?

Motto je silné slovo. Žij s pokorou.