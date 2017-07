Kouklová Heřmánková: Uvidíme, kdy přijdou děti. Plány dopředu neděláme

„Do Spojených států jezdím poslední dobou často. Baví mě tam cestovat, učit se anglicky, celkově žít. Pořád nás to někam posouvá. Je to tam opravdu nádherné. Třeba v Arizoně stačí udělat pár kroků a jste z pouště v horách. Já Ameriku miluji a ráda se tam vracím. Asi tomu tak bude pořád, dokud tady bude,“ řekla herečka.

A co se jí na USA líbilo nejvíce? „To, že Amerika je takový pád na dno. Což mi vůbec nevadí, já si to užívala. V každé cizí zemi musí člověk začít téměř od začátku, pokud tam chce nějakou dobu být. Tady jsem studovala, dělala divadlo, měla rodinu. Tam člověk přijede a nikoho a nic neznáte,“ míní.



I z pracovních důvodů si s manželem nejvíce oblíbili New York. „Hledala jsem agenta, manažera. S někým jsme se domluvili na spolupráci, ale není to vždy jistota. Chodit na konkurzy se vyplatilo. Jsem pyšná, protože se to Karlovi, který získal roli v nezávislém filmu, podařilo. Je to úspěch,“ prozradila s tím, že nejlepší je odcestovat na delší dobu.

Herečce se v zámoří podařilo také získat několik zakázek. Natáčela reklamy, dostala příležitost ve studentských filmech a absolvovala i několik zajímavých focení. „Byla to příjemná brigáda. Poznali jsme tam i fajn lidi, takže se maličko zabydlujeme,“ uvedla.

Manželé procestovali už skoro celou Ameriku, rádi by ještě navštívili New Orleans a Chicago. Umí si dokonce představit, že by se tam usadili. Pro rozhodnutí, jestli žít v USA, nebo v Česku, jim prý chybí jen určitý impuls. „Buď to bude stabilní pracovní nabídka, nebo děti,“ říká Nikol.

Zatím však s rodinou moc nespěchají, protože si chtějí ještě nějakou dobu užít cestování a volnosti. „Uvidíme, my to neplánujeme. Neděláme si tabulky na každý rok,“ prohlásila.

Manželé si navíc na nedostatek práce doma v Česku stěžovat nemůžou. Připravují se na natáčení seriálů, Karel Heřmánek mladší o prázdninách hraje na Letních shakespearovských slavnostech. „A po prázdninách budeme hrát v Divadle Bez zábradlí hru Mnoho povyku pro nic, kterou jsme již v minulosti hráli,“ doplnila Nikol, která se začíná věnovat také módě. „V poslední době mám hodně nabídek na styling. Budu oblékat kampaň a film, což je velká výzva a moc se na to těším.“