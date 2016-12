Nicole Kidmanová chce s manželem adoptovat chlapce z Indie

Nicole má s manželem Keithem Urbanem dvě dcery - Sunday Rose a Faith Margaret. Herečka si vždycky přála velkou rodinu. V minulosti se svým bývalým manželem Tomem Cruisem adoptovali dvě děti - Connora a Isabellu. Ty má ale nyní v péči herec a podle dostupných informací se s adoptivní matkou nestýkají, protože jim to zakazuje Scientologická církev, ve které společně s otcem jsou.

„Nicole sdělila svým blízkým přátelům, že už je v běhu adopce indického chlapce a brzy už ho zřejmě budou mít u sebe. Strašně se na syna těší,“ sdělil jejich rodinný přítel magazínu Woman ́s Day.

„Často nad tím přemýšlím. Oba dva máme na tuto věc stejný názor. I můj manžel by rád do naší rodiny přivítal dalšího člena. Pokud to půjde, budeme moc rádi, když nás bude doma víc,“ přiznala Kidmanová v minulosti v rozhovoru pro Mail Online.

„Na světe je mnoho dětí. Nemají rodiny, jsou opuštěné, vyrůstají v otřesných podmínkách a zasloužily by si lepší život. Myslím si, že bychom takovým dětem měli pomáhat. Zaslouží si naši lásku,“ dodala herečka.

Vánoce bude letos Kidmanová trávit v rodné Austrálii s rodinou. Hned na začátku roku by si měla jet pro adoptivního chlapce a odvézt ho do USA, kde celá rodina žije. Pak by se mu chtěla co nejvíce věnovat, aby se bez problémů začlenil do domácnosti. Herectví tak půjde na chvíli na druhou kolej.