Miliardářský přírůstek. Hiltonová je necelý rok od porodu opět těhotná

„Pár se na nový přírůstek do rodiny těší,“ potvrdil šťastnou novinu mluvčí manželů pro Entertainment Tonight.

Mateřství si Hiltonová prý moc užívá. Loni na podzim se rozpovídala o své dceři. „Miluji to! Miluji! Mám nastavený budík na 6:30 na každý den na nejbližších 18 let. Ale líbí se mi to. Vzbudit se ráno a vidět ten obličej je jako být v nebi,“ prohlásila.

Dědička hotelového impéria si bankéře z bohaté finančnické rodiny vzala po tříleté známosti v létě 2015. Měli svatbu v Oranžérii Kensingtonského paláce v Londýně, v němž žila princezna Diana a jehož část se pronajímá k obřadům. Hlavní družičkou byla sestra Nicky Paris a na svatbě nechyběly známé tváře a celebrity jako Kate Beckinsaleová, Naomi Campbellová nebo Chelsea Clintonová.

Hotelové impérium Hilton založil pradědeček Nicky Hiltonové Conrad Hilton. Její dědeček Barron Hilton sice prohlásil, že většinu svého majetku, který se odhaduje na 56 miliard korun, věnuje charitě, ale otec Nicky Rick Hilton je magnát s nemovitostmi.

Její manžel James pochází z dynastie Rothschildů, kterou založil Mayer Amschel Rothschild (původním jménem Bauer). Ten před 250 lety zdědil po smrti otce obchod ve frankfurtském ghettu. Příjmení si změnil podle červeného štítu, který visel před otcovým domem. Postupem času se stal velice vlivným a bohatým finančníkem.

Přestože ve druhé polovině 19. století kvůli konkurenci přišla rodina o část moci, zůstala jedním z nejbohatších klanů.

Jamesův otec Amschel byl nejmladším dítětem Victora Rothschilda. Přestože pocházel z pohádkově bohaté rodiny a měl od bratrance převzít vedení banky, spáchal v roce 1996 sebevraždu. Trpěl prý depresemi, které se zhoršily po smrti jeho matky Teresy. Pokojská ho našla oběšeného v pařížském hotelu.