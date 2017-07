Německý princ se oženil s ruskou návrhářkou, která vyrůstala v Praze

Nejstarší syn prince Ernsta Augusta Hannoverského (63) se rozhodl oženit po šesti letech vztahu. Princ Ernst August mladší žije v Londýně, kde pracuje coby bankéř. Návrhářka Jekatěrina se narodila v Rusku, ale vyrůstala v Praze. Když jí bylo 19 let, odjela do Londýna, kde studovala na London College of Fashion a později si založila módní značku EKAT. Mezi její klientky patří například herečka Sienna Millerová nebo zpěvačka Rita Ora.

Ženich měl na civilním obřadu tmavý oblek, světle modrou košili a fialovou kravatu. Nevěsta zvolila růžové hedvábné šaty. Za svědky šli Ernstův mladší bratr, princ Christian (32) a kamarádka novomanželů Dina Amerová.

O víkendu se bude konat církevní obřad v hannoverském kostele Marktkirche a pak budou následovat svatební oslavy na dvou rodinných zámcích v Německu.

Na civilním obřadu ve čtvrtek chyběl otec ženicha a zřejmě nedorazí ani na veselku o víkendu. Podle německých médií totiž princ se sňatkem nesouhlasí. Po synovi chce, aby vrátil tituly a majetek - včetně zámku Marienburg, které mu kdysi daroval. Celkové jmění prince Ernsta Augusta staršího, který je hlavou hannoverské dynastie, se odhaduje v přepočtu na 15 miliard korun.

Princ Ernst August Hannoverský si vzal monackou princeznu Caroline v roce 1999 a mají dceru Alexandru (17). Manželé spolu už delší dobu nežijí. S první exmanželkou Chantal Hochuli má německý princ syny Ernsta Augusta mladšího a Christiana.