Po rozvodu jsem konečně opět připravená randit, říká Nelly Furtado

Furtado se po rozvodu opět více zaměřila na svou pěveckou kariéru, takže teď vydává po delším čase nové album s názvem Ride, které popisuje, jak těžce se vyrovnávala s rozpadem manželství. „Minulé léto pro mě bylo velmi emotivní. Zažívala jsem docela těžké časy. Takže jsem si pro sebe napsala spoustu písní, které jsem pak v albu využila,“ sdělila v pořadu Loose Women.

„Trochu mě po rozvodu zradila Wikipedie. Už dávno jsem byla single, ale tam se pořád psalo, že jsem zadaná. To mi zrovna moc nehrálo do karet v případě randění. Teď už to uvedli na pravou míru, takže nějakého chlapa očekávám,“ vtipkovala zpěvačka, která má čtrnáctiletou dceru Nevis Chetan a v současné době není lehké s ní vyjít.



„Je to puberťačka. Takže se musím držet, abych na tom byla psychicky i fyzicky dobře a všechno vydržela,“ smála se. „Jako máma jsem udělala určitě spoustu chyb. Jsem mámou poprvé, takže se všechno vlastně učím.“



V minulosti hodně koncertovala a s dcerou se příliš nevídala, jezdila koncertní šňůry na několik týdnů a dnes si trochu vyčítá, že se dceři tolik nevěnovala. „Bylo velmi těžké skloubit mateřství a udržet si navíc vztah, když jsem vystupovala na koncertech,“ dodala. Dnes už je dcera větší a samostatnější, takže si Nelly opět brousí zuby na koncertování a doufá, že se její kariéra opět více rozjede.