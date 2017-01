Pokud jde o výchovu dvojčat, jsem přísnější než partner, říká Harris

„Na světě není nic krásnějšího než chvíle, kdy se vrátím domů a dvojčata radostně běží ke dveřím dolů ze schodů, aby se mi láskyplně vrhla do náruče a objala mě tak silně, jako by to mělo být naposled,“ sdělil herec v rozhovoru pro magazín People. Všechny starosti rázem hodí za hlavu a spadne z něj stres, který měl během dne v práci.

„Veškerý náš volný čas věnujeme dětem. Chceme s nimi trávit co nejvíc času a dát jim všechno, co potřebují. Rádi s nimi cestujeme, když můžeme a samozřejmě když chtějí i dvojčata,“ pokračoval.

Ve vztahu prý mají role dobře rozdělené. Zatímco David děti rozmazluje a platí za toho hodného, Patrick nemá problém zvýšit hlas a být na ně přísný. „Když zlobí, můj hlas se změní a je velmi hluboký a vážný, aby bylo jasné, že jsem naštvaný,“ smál se Harris.

Oba dva vychovávají děti tak, aby měly pocit, že nic nedostanou v životě zadarmo a musí se snažit, ačkoli mají velmi bohaté rodiče. „Nechceme naše děti rozmazlovat. Jsou ve věku, kdy musí mít nějaká pravidla,“ myslí si.

Neil Patrick Harris dětem velmi rád naslouchá a vede s nimi dlouhé debaty na témata, která je zajímají. Nikdy se je nesnaží odbývat. „Odpovím jim na všechno, co si přejí vědět,“ dodal.