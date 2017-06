Grossová přezpívala hit Bartošové. Naty byla nadšená, říká její matka

„Tuto písničku vybral pro Natálku František Janeček a Naty byla nadšená, protože tuto písničku miluje. A protože nechce Ivetu napodobovat, byť ji měla moc ráda, dostala písnička zcela nový kabát. Věříme, že se bude líbit,“ cituje Šárku Grossovu web Expres.cz.

Dceři zesnulého expremiéra Stanislava Grosse Natálii se podařilo prorazit hlavně v divadle. Má za sebou účinkování v řadě muzikálů, například v Bídnících z roku 2011 hrála malou Cosette. Pak následovaly muzikály Zoro, Kdyby tisíc klarinetů, opera Betlém, v Národním divadle Liška Bystrouška, dále Mary Poppins, Let snů LILI, Mýdlový princ, Adam a Eva, Angelika, Přízrak Londýna, Bonnie a Clyde. Nyní zpívá hlavní roli v muzikálu Ples upírů.

Natálie Grossová si zahrála i v televizi. V primáckém seriálu Přístav loni dostala roli rozmazlené městské holky Lindy, jejímiž seriálovými rodiči jsou Lucie Zedníčková a Bohumil Klepl.



„Na jevišti se cítím úplně super. Mě to hrozně baví. Ono to je hodně těžké. Já to zkouším třeba každý den. Musí se umět zpívat a tancovat. Musím pořád cvičit, aby to bylo dobré,“ prohlásila v březnu 2015 v Magazínu DNES Natálie Grossová, jejíž snem je hrát na Broadwayi nebo v Londýně (psali jsme zde).



Písnička Léto z roku 1986, kdy se Iveta Bartošová stala poprvé Zlatou slavicí, patřila mezi její velké hity. Text pro ni napsal Eduard Pergner a autorem hudby je František Janeček.