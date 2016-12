Miluji Vánoce a těším se na reakce syna na Štědrý den, říká Absolonová

„Já Vánoce miluji, když to všechno svítí a bliká. Prožívám je vždycky. Tadeáš to evidentně zdědil, takže pozoruje svíčky a to, co máme v oknech a na stromečku. Je z toho šťastný. Jsem zvědavá, co bude říkat na Štědrý večer,“ s nadšením pro iDNES.cz sdělila zpěvačka. Podle ní bude její syn nesvůj jen z oblečení, které mu chce na Vánoce obléknout.

„Nebude rád, až mu dáme košili, protože zatím je takový tlusťounký a nosí tepláky a samé takové příjemné věci. Jedinkrát měl košili a asi to nebude jeho styl,“ prozradila Absolonová.

Letos už si užívá i vánoční koncerty a ačkoli teď na pódiu díky mateřství nestojí tak často jako v minulosti, dokázala se popasovat i se stresem a zvládla to bez větších obtíží.

„Stresy jsou, ale menší. Evita se zdařila, lidi byli úžasní a fakt jsem si to užila. Ale ten stres předtím byl opravdu šílený. Teď takový stres nebyl, když máte svůj vlastní koncert a přijdou lidé, kteří vás mají rádi. Nejsou škarohlídi, navíc mám za sebou skvělou kapelu BOOM!BAND a poprvé jsme představili nové vánoční písničky z desky Až do nebes,“ pochlubila se zpěvačka.

Ač má Monika písničky z desky ráda všechny, moc by si přála, aby se jí jeden text nikdy netýkal. „Píseň Spolu o svátcích je překrásná, ale ten text je strašně smutný, protože život není vždycky jen veselý. Text je o tom, že se syn ptá, co je s tátou. Napsal to Ruda Kubík, což je můj letitý kamarád a přiznám se, že když jsme to nahrávali ve studiu, tak se mi chtělo stále brečet. Teď už je to lepší, ale stejně je ta píseň citlivá,“ přiznala.

Monika Absolonová (27. srpna 2016)

Doma si občas zazpívá celá rodina, ale jinak syn prý spíš rád tančí. „Tadeášek moc rád tančí, řekla bych, že mu to moc jde. Je to můj malý šikula,“ pochválila svého syna zpěvačka, která letos bude mít ještě 23. prosince jeden vánoční koncert. Bude to prý po patnácti letech poprvé, co bude těsně před Vánoci zpívat.

„Ten prosinec je hektický, do téhle chvíle jsem se hodně snažila, abych třeba tři dny v týdnu pracovala a čtyři dny byla doma. V prosinci se mi to bohužel nepodařilo, ale v novém roce si to určitě vynahradím,“ dodala.