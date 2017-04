Chce to hodně kafe, radí monacký kníže Clooneymu ohledně dvojčat

„George by si měl každé ráno nalít šálek dobré kávy. Vím, že to zní docela obyčejně, ale je to opravdu důležité,“ řekl Albert II. pro magazín People.

Kromě silné kávy doporučuje i dobré čtení. Knížeti prý pomohla knížka A Dad’s Guide to Twins od Joea Rawlinsona, která je určená pro tatínky, kteří mají dvojčata. „Je v ní pár dobrých rad a velmi snadno se čte,“ prohlásil monacký panovník.

V žertu hollywoodskému herci vzkázal, že by se měl před narozením potomků dobře vyspat. „Naštěstí pro nás s Charlene to nikdy nebyl problém. Gabriella a Jacques od začátku relativně dobře spali. Samozřejmě, že byly a stále ještě jsou noci, kdy musí být v ložnici s námi,“ prozradil kníže. A dodává, že je dobré mít ještě další ložnici, kde se případně může druhý z rodičů v klidu vyspat.

Otcovství prý Alberta II. hodně změnilo. Naučil se více myslet dopředu a správně si rozdělit čas, aby každou volnou chvíli mohl strávit s dětmi, které podle něj rostou hrozně rychle.

George Clooney, který ještě v květnu 2015 o rodičovství říkal, že není na jeho seznamu priorit, se nyní na přírůstek do rodiny těší. „Opravdu jsme velmi šťastni a nadšeni. Bude to dobrodružství. Přijímáme to s otevřenou náručí,“ prohlásil herec pro francouzský pořad Rencontres de Cinema v únoru.