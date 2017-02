Móda z plesu: Bagárová, Leová a Lašková byly královnami večera

Případ první: NATÁLIE KOTKOVÁ 95 %

Natálie vypadala naprosto úžasně. Splnila všechny části dress codu dané události. Šaty od návrháře Jakuba Ponera jí sedly jak na míru ušité. Působily velice honosně a propracovaně, což dodávalo celkovému looku body navíc. Psaníčko a jednoduché šperky přidaly na jemnosti a Česká Miss World 2016 vypadala jako princezna. Na make-upu bych ale trochu ubral, jelikož naživo Natálie vypadala až skoro oranžově. Vlasy jsou nádherné.

Případ druhý: HANKA KYNYCHOVÁ 35 %

Zastáncem vzorů ptačích per nejsem a už vůbec ne flitrů, tudíž toto u mě bohužel není úplně správná volba. Držel bych se hesla čím méně, tím lépe. Chápu ale, že se to někomu, a zřejmě i Hance, líbí. Osobně bych odstranil všechny flirty nejen z jejích šatů, ale i z povrchu zemského. Elegantnosti by to přidalo asi tak 200 procent. Vlasy a make-up jsou u cvičitelky perfektní a hodí se i ke střihu šatů. Za to má velké plus.



Případ třetí: VERONIKA PROCHÁZKOVÁ 60 %

Veronika vypadala sexy, elegantně a zároveň velice reprezentativně, což jde někdy velice těžce zkombinovat. Na šatech mi ale vadilo, na fotce to naštěstí není vidět, že byly modelce na prsou velké a neseděly jí. Je to detail, který se dá vyřešit nalepovací podprsenkou, a hned to celkovému dojmu přidá na hodnotě. Také bych zvolil jiný účes, jelikož má šaty, které zahalují jednu ruku a tudíž to působí nevyrovnaně.

Případ čtvrtý: SISA LELKES SKLOVSKÁ 95 %

Sisa sice častokrát chodí jak z továrny na nevkus, ale outfit z tohoto plesu byl naprosto dechberoucí. Když vkročila do místnosti, tak všichni věděli, že je tam. Její šaty jsou naprosto famózní, moderní a hlavně nejsou nudné. Bohužel na fotce není vidět délka zadní části, která pokračovala a slovenská zpěvačka ji táhla za sebou. Perfektní!



Případ pátý: MONIKA BAGÁROVÁ 100 %

Za mě jeden z nejlepších outfitů galavečera. Monika zvolila šaty značky Dior. Modernost a odvázanost šatů zpěvačce padnou tak přirozeně, že je těžko uvěřitelné, že jí model nenavrhovali přímo na míru. Monika všechny okouzlila jak make-upem, tak i doplňky, které šly ruku v ruce se šaty.



Případ šestý: ZORKA HEJDOVÁ 30 %

Zorka je krásná žena, ale bohužel tento model jí příliš nelichotil. Působil lacině a celkově moderátorce jakoby zdeformoval tělo, hlavně prsa, čemuž by se měla věnovat velká pozornost. Na fotce šaty působí ještě snesitelně, ale naživo to bohužel nebyl moc hezký pohled. Vlasům a make-upu mohla být věnována také vetší pozornost.



Případ sedmý: MONIKA LEOVÁ 100 %

Wow! To bylo slyšet pokaždé, když Monika prošla místností. Šaty od Taťány Kovaříkové s kombinací moderátorčina půvabu, nádherného make-upu a vlasů a naprosté elegance v každém probudily jen ty nejlepší emoce. Česká Miss Earth 2013 byla bohyní večera. Vytkl bych jedině kulatý náramek, nebo co to je, který má Monika na ruce.

Případ osmý: GABRIELA LAŠKOVÁ 100 %

Kdyby se hodnotily ženskost a elegance, tak Gabriela by byla zaručeně premiantkou plesu. Šaty od Beaty Rajské byly výbornou volbou. Výstřih, i když zasahuje nebezpečně hluboko, byl v tomto případě správný tah. Make-up i účes byly celý večer dokonalé, stejně jako moderátorka a královna krásy z roku 2013.



Případ devátý: JITKA NOVÁČKOVÁ 40 %

Jitka měla na sobě šaty z dílny Bottega Veneta. I když to České Miss 2011 velice slušelo a diamanty jí k záři pomáhaly, jak jen to šlo, nestačilo to k tomu, aby se vyhoupla na přední příčky top outfitů večera. Byly to poměrně nudné a nelichotivé šaty. Modelku ovšem částečně omlouvá, že na ples dorazila přímo z letiště, kam přiletěla ze zahraničí po celodenní práci. V tomto případě buďme rádi, že vypadala, jak vypadala.



Případ desátý: ANDREA RŮŽIČKOVÁ 50 %

Jak se říká, neurazí, ale ani nenadchne. Tak to je přesně tento případ. Andrea zvolila zlatou střední cestu a oblékla typické „plesovky“. Šaty splní účel společenské akce jakou byl Česko-Slovenský ples, ale bohužel nikomu dech nevyrazí. Herečka ale zaručeně vypadala jako dáma a celkovou vizáží působila velice reprezentativně.



Případ jedenáctý: GABRIELA BÁRTOVÁ 90 %

Gabriela byla nádherná! Bohužel šaty jí byly poněkud malé v oblasti hrudníku a každý s obavami čekal, jestli na nás „něco“ nevykoukne. Tento „malý“ detail ale lze prominout. Manželka zpěváka Vaška Noida Bárty měla nádherné vlasy a famózní make-up. Plus tento úsměv se nedá jen tak přehlédnout.



Případ dvanáctý: ANDREA VEREŠOVÁ 100 %

Všichni netrpělivě čekali, až dorazí Andrea. Modelka nezklamala a vypadala naprosto královsky. Kde kdo jí také nazval královnou večera. Šaty značky Black Eve, které Andrea pomáhala navrhnout, všem vyrazily dech. Její skvostný outfit a celkový dojem dámy zasluhuje plný počet bodů.



Kdo vypadal na plesu nejlépe? celkem hlasů: 26