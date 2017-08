Moderátorka Hana Mašlíková má kluka. Syn se jmenuje Andreas

„Nic krásnějšího a silnějšího jsem v životě nezažila. Už víme, jak vypadá opravdové štěstí a bezmezná láska. Dva dny jsi dal mamince pěkně zabrat, ale od včera už jsi konečně s námi. Náš největší 3800 g poklad Andreas,“ napsala maminka na Facebooku k prvním snímkům svého syna.

Novopečení rodiče se na příchod svého prvního potomka těšili a řádně připravili. Žádné kurzy ani porodní plán však neměli a stejně tak si ani dopředu nevybrali porodníka (psali jsme zde).

O návratu do práce moderátorka přemýšlela už před porodem. Ráda by se do televize brzy vrátila.

„Chtěla bych co nejdřív, hned jak to půjde. Na druhou stranu musím přihlížet na to, jestli mi to miminko dovolí, jestli budeme oba dva v naprostém pořádku, protože to pro mě bude hrozně důležité. Pokud to půjde, tak jo, protože miminko má i tatínka a ten chce být skvělým otcem, což věřím, že bude. Máme také dvě skvělé babičky a dva dědečky, takže myslím, že se to zvládnout dá. Určitě ale chci být primárně maminkou,“ řekla.

Moderátorka a zápasník se zasnoubili v Thajsku loni v lednu po dvouleté známosti. Svatbu měli v srpnu 2016 a blondýnka jistý čas používala manželovo příjmení Reinders. Pak se však vrátila ke svému dívčímu.