Moderátorka Eva Perkausová ukázala sexy křivky v Tunisku

„Projdete kolem místních a najednou na vás koukají jak na nějaký skvost. Způsobila jsem hodně vtipných zážitků,“ říká Eva Perkausová, která do arabských zemí jezdí na dovolené poměrně často. V Tunisku ale byla poprvé.

„Vůbec jsem nevěděla, do čeho jdu, v Tunisku jsem nikdy předtím nebyla. Lidi jsou tu moc milí. Navíc mají výborné jídlo, milý personál, prostě jsem si to užívala a vůbec jsem nečekala, že to bude až takhle hezká dovolená,“ dodala blondýna z Top Staru.

Dvořil se jí i kapitán trajektu, na němž se přesouvala z Džerby na tuniskou pevninu. A když zrovna pózovala ve stylu „Titanic“, vedoucí posádky s dalšími členy měl co dělat, aby udržel správný směr. Moderátorce nabídl, zda-li nechce do řídicí kabiny. S díky ale odmítla.

Eva Perkausová během jediného týdne procestovala hned několik zajímavých míst, a to jak na Džerbě, tak v okolí hlavního města Tunis. Viděla horské oázy, krokodýlí farmu i proslulé solné jezero Chott El Jerid.

„Překvapilo mě, že tu nějaké solné jezero vůbec mají. Rovina, úplná placka, desítky kilometrů žádná zeleň a jediná cesta, z níž se nedá uhnout. A do toho silný vítr, který díky soli udělal hezký peeling. Prostě zážitek k nezaplacení,“ dodala se smíchem moderátorka.