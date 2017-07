Musím makat, cvičit a neztratit naději, říká po ochrnutí Michal Jančařík

„Musel jsem se smířit s tím, že to prostě trvá dlouho a že to bude trvat dlouho. Matadoři, kteří jsou v Kladrubech třeba už podesáté, říkají: ‚První rok na vozejku, druhej vozejk a berle, třetí rok berle. Nechtěj to urychlit, chce to čas.‘ Nejdřív jsem byl docela netrpělivý, myslel jsem, že z Kladrub půjdu o berlích, ale teď vím, že všechno bude na delší lokte. Prostě musím makat, cvičit a neztratit naději, i když se dlouho neděje nic,“ řekl Jančařík.

Po rehabilitaci v Kladrubech moderátora čeká další v Berouně. Naději, že jednou bude znovu chodit, má i proto, že nemá přerušenou míchu. „Ano. Mícha je utlačená, ale nikdo neví pořádně, jak hodně, nikdo se tam totiž neumí podívat, což mě překvapilo. Ani dnešní superzobrazovací metody nenahlédnou do toho tunýlku v páteři, tlustého jako malíček. Většina lékařů mi říkala na rovinu, že rozhodující je klinický stav, jak na tom člověk je s hybností, citlivostí, kondicí, nikoliv magnetická rezonance, ta je spíš orientační. U každého to může být jinak. Říkali: ‚Cvičte, cvičte. A uvidí se.‘ A tak cvičím, cvičím. A uvidím,“ prohlásil.

V Kladrubech kromě fyzioterapie už absolvoval také ergoterapii, což je učení samostatnosti, aby zvládl postarat se o sebe. „Měl jsem tu být tři až pět měsíců. Po příjezdu mi řekli pět. Trochu šok. Pane jo, jak to vydržím, to bude dlouhý! A teď je mi smutno, že končím. Obrovsky se těším domů, ale po lidech odtud se mi bude stýskat,“ řekl Jančařík, kterého doma v Plzni čeká manželka a dcery Julie a Sofie.

Moderátor by se na podzim měl vrátit i do televize Nova, zatím ale neví, na jaký post. I o tom promluvil v Magazínu DNES, který mimořádné vychází už v úterý 4. července 2017.