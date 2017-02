Šimůnek: Kdybych byl metrosexuál, lakuju si nehty a holím celé tělo

Jste muž, který o sebe viditelně hodně dbá. Chodíte po procedurách, nebo se raději šlechtíte doma?

Co se kosmetiky týče, tak používám úplně klasické krémy. Nic speciálního to není, byť to může vypadat, že jsem v salonu dnes a denně. Přiznám bez mučení, měl jsem nějaké neinvazivní zákroky, a to je všechno. Ale jednou mě to určitě čeká. Čeká nás to všechny. Nejsem proti plastikám, pokud to člověk skutečně potřebuje a vypadá to na něm přirozeně. Co se týče ošetření pleti, tak dnes už nejen každá žena, ale téměř každý druhý muž dbá na svůj zevnějšek, což je určitě dobře.

Považují vás za metrosexuála jen proto, že o sebe dbáte?

Já trávím v koupelně 15 až 20 minut čistého času se vším všudy komplet. A to hlavně kvůli holení, protože to zabírá nejvíc času samozřejmě. Ale jestli si to lidé myslí a mají ten pocit... Samozřejmě chápu, že je to k tomu navádí. Ať si myslí, co chtějí. Upřímně řečeno, kdybych měl být metrosexuál, tak si lakuji nehty a depiluji celé tělo. To nedělám, je mi to proti srsti.

Pokud řešíte nějaké věci kolem kosmetiky, krásy a módy, vybíráte to rád i své partnerce?

Pokud jsem ve vztahu, svou přítelkyni si rád hýčkám.

Momentálně si tedy doma nějakou ženu hýčkáte?

Lepší než špatný vztah, tak žádný vztah. A to je teď mojí realitou. Ale za dva dny to může být jinak. Momentálně si užívám single života.

Jak je to s fanynkami? Všimla jsem si, že když se někde objevíte, hned máte kolem sebe houf dívek a žen s poptávkou o fotku či podpis.

Co se týče kosmetického veletrhu v Holešovicích, kam jsem vyrazil, tak to je absolutní procházka rájem. Sice se tu kumuluje hodně něžného pohlaví, ale jsou akce, kde je skutečně skoro deset tisíc lidí, a tam už to je něco horšího. Nejhorší jsou akce, kde jsou malé děti. Bývají dost neoblomné a já si nedovolím odmítnout nikoho, mámu, tátu, babičku. Takže vlastně nakonec to jsou tři fotky na jednu rodinu. Ale upřímně řečeno, je to naše práce, a jestli někomu můžeme rozdat radost, tak rozdáváme.

Miroslav Šimůnek (2012)

Občas se známým tvářím stává, že je někdo pronásleduje. Máte taky takovou zkušenost?

Řekl bych, že se mi to stalo také a v docela nedávné době. Ale nemohu k tomu nic jiného říct. Prostě se to dle mého názoru dnes stává každému z nás.

Máte radu, jak tomu čelit? Jak se zbavit dotěrných zpráv, sms?

Nereagovat. To je jediná možnost, jak to udělat. Upřímně nikdo z nás tady nejsme takové hvězdy jako v Americe, aby nám lidi lezli do obýváku a kradli věci. Občas se mi stalo, že když jsem měl doma nějakou návštěvu nebo větší akci, tak mi lidi něco na památku ukradli. To se holt stalo a já si na to dnes už dávám pozor.

Takže to byly nějaké kamarádky, náhodné dívky na jednu noc, které přišly a ráno si vzaly nějakou vaši trofej, jako třeba trenky?

Já k tomu nemůžu říct vůbec nic. Nechám to čistě na fantazii a domyšlení těm, co to uslyší. Nicméně se stávaly různé věci, když jsem byl mladší a mladý. To už je ale fakt dávno.