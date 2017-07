Michelle Obamová: Jako první dáma jsem čelila rasismu, nazývali mě opicí

Michelle se vždy prala za práva žen a menšin. Sama navíc musela čelit nepříjemným narážkám. Od dětství byla zvyklá, že jako černoška poslouchá rasistické narážky. Až jako první dáma však poznala, co je to opravdový rasismus, když se s ním potýkala denně.

„Nazývali mě opicí v podpatcích a říkali mi, že mám obličej stejný jako gorila,“ svěřila se Michelle.

„A dodnes se nemohu smířit s tím, že i nyní existují lidé, kteří říkají takové věci, a to i poté, co jsem za ta léta po boku manžela jako prezidenta pro lidi udělala tak moc. A to vše jen kvůli tomu, jakou mám barvu pleti. Tak by to nemělo být, s tím by se neměl potýkat nikdo z nás,“ myslí si.

Michelle se vždy snažila jít příkladem dvěma dcerám Sashe a Malii. Vtloukala jim už od dětství do hlavy, že by se mezi lidmi neměly dělat žádné rozdíly a každý si zaslouží stejné zacházení.

„Jako ženy se neustále potýkáme s tím, že jsme znevažovány. Jen proto, že jsme ženy. Jsou to malé ranky, které také bolí,“ doplnila. V minulosti však prohlásila, že zrovna ona takové problémy řešit nemusí. Je pyšná na svého muže, který ženy absolutně respektuje a je ráda, že může být právě jeho manželkou.

„Barack je vždy galantní, vždy stojí při mně. Přála bych takového muže každé ženě. Protože každá žena si právě takové chování zaslouží,“ sdělila v minulosti.