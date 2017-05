Snažím se být dobrý člověk, ale občas udělám kopanec, říká Michal Hrůza

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma

Do politiky se odmítá plést, klasické protestsongy nepíše. Přesto si Michal Hrůza malé politické popíchnutí, nebo spíš vyznání, ve svých písních sem tam neodpustí. „Ale nikomu nechci nic podsouvat, to není moje parketa,“ ujišťuje zpěvák, jehož nový song, duet s Olgou Königovou Na rozcestí, právě zní z rádií a televizí.

Svou novou desku jste pojmenoval Sám se sebou. V jakých situacích cítíte, že potřebujete být sám?

Člověk potřebuje mít někdy chvilku jen sám pro sebe, protože se potřebuje zastavit a popřemýšlet o tom, co je správně – jestli tak, či onak. Jestli bílá, nebo černá, doprava, nebo doleva... Sám se sebou je název vyjadřující, že je důležité najít si někdy čas sám pro sebe, abychom dokázali rozpoznat kudy dál. Je to také reakce na to, že jsme v neustálém kolotoči, spěcháme, pracujeme od rána do večera, stresujeme se, a z tohohle důvodu je důležité se někdy zastavit. Mnohdy nám uniká správné rozhodnutí, protože nemáme čas se zamyslet. Můžu spěchat, ale musím vědět kam.

V písni Optimista, která je právě na nové desce, zpíváte, že „pravda a láska optimisty zvítězí nad lží s nenávistí“. Co vás vedlo k tomu, odkázat v písničce tímto způsobem na Václava Havla?

Patřím ke generaci, které se stávalo, že někteří nesměli studovat na vysoké škole, byť měli po maturitě. Stalo se to i mně, protože jsem měl v kádrovém posudku, že nemám kladný vztah k socialismu. Bylo to proto, že jsem odmítl studovat vysokou vojenskou školu. Pro mě je optimismus, v tom směru, který přinesl Václav Havel, velmi vítaný element. Vypíchl jsem v písni právě tu jeho veličinu, že byl optimista. Optimismus předpokládá šťastný konec a já se cítím být optimistou. Jestli někdo má, nebo nemá rád Václava Havla, je jen jeho věc. Nechci lidem říkat, co si mají myslet.

Michal Hrůza ■ Narodil se 31. srpna 1971 v Turnově.

■ V kapelách hrál už od střední školy. V roce 1996 založil skupinu Ready Kirken, se kterou se v začátcích kariéry proslavil nejvíce. Po 10 letech odešel a založil si vlastní formaci Kapela Hrůzy.

■ Píše skladby i pro další interprety (například Aneta Langerová), skládá filmovou a televizní hudbu.

■ V roce 2014 utrpěl vážný úraz hlavy při potyčce v ostravské Stodolní ulici, několik dní byl v umělém spánku.

Přesto tato skladba může leckoho překvapit, protože nepatříte k umělcům, kteří by byli známí tím, že veřejně - třeba i prostřednictvím své tvorby, nějak deklamují svůj politický názor. Ačkoli určitě nějaký máte.

Ano, mám ho, ale nikomu ho nevnucuju a nehodlám se v politice vůbec angažovat. Nechci a ani to neumím. Není to zkrátka moje parketa. Napsal jsem už dříve také písničku, která se jmenuje JP. Většina lidí o ní vůbec neví, byť vyšla na desce, a netuší, o kom to je. Sám jsem to otevřeně nikdy neřekl. Když se podívám na počet zhlédnutí písně Zakázané uvolnění, to číslo se pohybuje kolem osmi milionů. Písnička JP má něco přes dvacet tisíc. I to je pro mě krásné, protože ji nechci nikomu cpát. Nechci nikomu nic podsouvat, a to ani písní Optimista. Pouze konstatuju, že optimismus je myšlenka, která mě baví.

To se nikdo více nepozastavil nad tím, že jste napsal píseň o Janu Palachovi?

Ano, ale jen hodně vzácně. I tak je to ale skvělé, protože o čísla sledovanosti na internetu nejde.

Zmínil jste, že jste odmítl studovat na vojenské vysoké škole. Kdo to po vás chtěl?

Systém. Zažil jsem totiž dobu, kdy chodili takzvaní náboráři do základních škol. Tehdy přesvědčili mou mámu, že by mi bylo dobře na vojenském gymplu. Původně jsem chtěl jít na umělecko-průmyslovou školu, ale měl jsem také rád knížky o našich pilotech, kteří bojovali v Anglii ve druhé světové válce, a tak jsem si řekl, že armáda je vlastně v pohodě. Tehdy byla ale úplně jiná, než je dnes. Vydržel jsem tam čtyři roky. Stalo se, že jsem třeba dva měsíce nemohl opustit kasárna. Bylo mi nějakých patnáct let, takže to pro mě bylo něco šíleného. Kdybych ale odešel během studia, nenechali by mě nikde ani odmaturovat. Pak přišel Gorbačov a takzvaná přestavba, takže se to trochu uvolnilo. Když jsem ale odmítl pokračovat na vysoké škole, dostal jsem do posudku ono vyjádření, které znamenalo konec studia. Jakéhokoli. Byl jsem pak šťastný, že jsem vůbec sehnal práci a dělal jsem výhybkáře u dráhy.

Takže ty čtyři roky drilu vám ve výsledku k ničemu nepomohly.

Absolutně ne. Navíc jsem tehdy sportoval, takže mě nepouštěli ani na závody. Pak jsem šel ještě na klasickou vojnu, takže jsem byl v armádě dohromady pět a půl roku.

Jaký máte k armádě vztah dnes?

Byl jsem jednou hrát v Bosně klukům v modrých přilbách – vojákům OSN, a byl jsem strašně hrdý, že takhle skvělí lidé tam jsou. Tím chci říct, že můj dnešní pohled na armádu je úplně jiný, než byl tenkrát. Tehdy to pro mě byla forma nesvobody a já jsem člověk, který svobodu maximálně uctívá. Je to v životě strašně důležitá věc ke štěstí.

Vraťme se ještě k vaší desce. Celkem tři písně na ní zazněly ve třech českých filmech. V minulosti jste také stál za celou instrumentální složkou velkofilmu Lidice. Jaké je to psát na zadání? Je těžké usměrnit autorské ego?

Spíš jde o to, jestli konkrétní projekt koresponduje s mým viděním světa. Také důvěřuju tvůrcům filmu, že oslovují někoho, kdo je svou prací nějak naplňuje. Zároveň si uvědomuju, že jsem jenom malá součást celého toho díla. Daleko důležitější jsou krom scenáristy a režiséra herci, a hlavně kameraman, který vše dává do obrazu. Až někde v pozadí zní písnička. Nesmí narušovat děj, ale musí ho doprovázet. To znamená, když jde hrdina polní cestou, tak se ozývá hudba, která evokuje cestu po poli. Nemůžu k tomu zpívat: „Já jdu po poli, trošku na mě mrholí. Pa pa pa, pa pa pa, to je ale paráda!“ Tím bych celý film zničil, a ani by to tam nemohlo zaznít, protože žádný normální režisér by o nic takového nestál. V tom je hlavní rozdíl oproti tomu, když dělám běžně své písničky. Tady jen doplňuju úmysl tvůrce a nesmím ho zničit. Většinou mi dotyčný řekne, jak si to představuje a já se jeho představu snažím naplnit.

V těchto dnech startuje také vaše turné Hrůza na zámku. Kde se tenhle nápad vzal?

Vychází to vlastně z našeho předchozího turné Hrůza v divadle. Bylo to skvělé, protože lidé se úžasně bavili. Celé jsme to ozvláštnili tím, že koncert jsme z velké části doprovázeli i slovem. Když lidé chtěli, mohli se nás po každé písničce na cokoli ptát. Jedna paní se nás pak v kavárně ptala, zda bychom nechtěli udělat něco na zámku. Nejdřív jsme to zavrhli jako nesmysl, ale později jsme se k tomu nápadu vrátili a přišlo nám to hrozně zajímavé. Zkusili jsme tedy oslovit zámky s tím, že propojíme tradiční prohlídku konkrétních památek s koncertem v zámeckém parku. Pozvali jsme si navíc i naše kamarády hudebníky, takže s námi vystoupí Anna K, Mňága a Žďorp, Tata Bojs či Thom Artway a celé to bude provázet náš kamarád Marek Taclík, který bude dělat zámeckého pána.

Zmínil jste, že během předchozího turné vám diváci přímo při koncertu mohli pokládat otázky. Stalo se, že vás někdo odzbrojil nebo dostal do rozpaků?

Vybavuju si jednu takovou situaci. Asi dvanáctiletý kluk se mě zeptal na úplně triviální jednoduchou, ale krásnou otázku: Jste dobrý člověk? Zjistil jsem, že je strašně těžké tvrdit o sobě v narvaném divadle, jestli jsem, nebo nejsem dobrý člověk. Odpověděl jsem mu, že se jím snažím být, ale zároveň přiznávám, že občas udělám kopanec. Jako každý.

Vzpomenete si někdy na dotaz toho chlapce, když stojíte na nějakém pomyslném rozcestí a rozhodujete se, jak se zachováte?

Na tom rozcestí stojíme všichni neustále. Mám v téhle souvislosti krásnou příhodu. Jel jsem takhle autem v místech se samými zatáčkami a řidič za mnou zřejmě spěchal a natvrdo mě předjel na plné čáře. Pořádně ani neviděl do protisměru, mohla se stát tragédie. Položil jsem si otázku: Mám ho vyblikat, vytroubit, rozčilovat se, aby viděl, co dělá za podivnosti? Nebo to nemám řešit? To jsou ta rozcestí, kdy nevíte. Přemýšlel jsem o tom a po pěti kilometrech jsem dojel na křižovatku, kde stál přede mnou, takže si vůbec nepomohl. To je krásné podobenství k tomu, že není dobré pořád něco řešit. Někdy zasáhnou vyšší hodnoty, které to vyřeší za nás.