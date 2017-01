U Karolíny jsem to měl na začátku těžké, přiznává Michal Hrdlička

Michal Hrdlička navázal kontakt se současnou nejlepší českou tenistkou Karolínou Plíškovou předloni v listopadu, krátce po jejím úspěchu ve Fed Cupu.

„A i když o tom Kája nemluví, jsem přesvědčený, že ji od vztahu se mnou spousta lidí odrazovala, že s tím bojovala a asi si říkala - sice se mi zdá fajn, ale všichni mi říkají, že není fajn, takže jak to je? Ale naštěstí jsme to zvládli, a když mě poznalo i její širší okolí, tak to bylo v pohodě,“ řekl pro čtvrteční Magazín DNES.

Na obavy se moderátor zpětně dívá s pochopením. „Myslím, že Kájin dnes už bývalý trenér Jirka Vaněk to taky neviděl rád a byl skeptický, dokud mě osobně nepoznal. Ty případy, kdy je zamilovaná tenistka najednou hlavou jinde, se samozřejmě stávají, takže jsem tu trenérovu obavu chápal a nic jsem mu nezazlíval. V jeho pozici bych to vnímal úplně stejně.“

Dvojice se první půlrok společně téměř neobjevovala na veřejnosti. Michal Hrdlička teď vysvětlil, proč se tak rozhodli.

„Jednak Kája pozornost moc ráda nemá, jednak si ještě asi nebyla úplně jistá, jestli ten vztah se mnou nemůže mít negativní vliv na její pověst před veřejností. I proto jsme byli první půlrok spolu málo, nikam jsem s ní nejezdil. To se zlomilo s mým koncem na Nově, v červenci, kdy jsem s ní hned odjel do Ameriky,“ říká sportovní komentátor.

Dva týdny po jeho skandálu na karlovarském večírku, kde se moderátor opil, dostal na Nově výpověď. Od té doby se věnuje především práci v marketingové agentuře a spolupořádá akce se sportovním zaměřením.

„Pokud se naskytne příležitost, moderuju různé akce; ještě jsem asi neslezl z očí úplně, protože těch nabídek přichází stále poměrně dost. A pak je tu samozřejmě práce pro Digi Sport, víceméně na víkendy jezdím na Slovensko komentovat anglickou fotbalovou ligu a moderuju studia,“ dodal.