Mel C ze Spice Girls extrémně posiluje, má postavu jako muž

V minulosti měla problémy s poruchou příjmu potravy. Aby se udržela štíhlá, začala pak hodně cvičit. To je nyní její velká závislost. Navíc díky tomu porazila i deprese, které před časem měla. Cvičení se tedy vzdávat nehodlá, ale už ztrácí ženskost a tvary, které k ženě patří.

„Jako popová hvězda jsem si myslela, že musím být ve všech směrech dokonalá. Štíhlá, se sportovní pevnou postavou. Nechtěla jsem zklamat fanoušky. Možná proto se u mě pak objevily i deprese, které jsem jako věčně usměvavá holka plná energie nečekala,“ sdělila Mel C během rozhovoru s moderátorem, Bryonem Gordonem.

„Nikdy jsem nehladověla jako některé dívky. Každý den jsem něco snědla. Ale do toho jsem dost cvičila, takže jsem pochopitelně neměla energii. Při životě mě asi držel jen adrenalin, který se mi vyplavil během vystupování. Byla to chyba, moje tělo toho mělo dost. Teď už to vím. Jím normálně,“ pokračovala.

Ačkoli se dostala z problémů s poruchou příjmu potravy, v roce 2000 jí byla diagnostikována deprese. Nemohla se na rodinné dovolené ani dostat z postele, takže po návratu domů rovnou zamířila k lékaři.

„Popravdě to byla docela úleva. Najednou jsem věděla, co mi je. Už jsem se uklidnila tím, že mi pomůžou léky a bude mi zase dobře. Pak jsem to zkombinovala s akupunkturou a různými terapiemi a teď je mi fajn,“ míní.

„Deprese, porucha příjmu potravy, obsesivní cvičení. Tím vším jsem si prošla. Na jednu ženskou docela dost. Ale můžu vám říct, že cvičení je skvělá věc. To fakt pomůže na všechno,“ dodala.