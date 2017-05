Bialiková: Clintonová nevyhrála, protože by Amerika nepřijala prezidentku

„Myslím si, že naše země nebyla připravená. Ne však konkrétně na Hilary Clintonovou. Myslím si, že nebyla připravená na prezidentku obecně. Doufám, že jednoho dne přijmeme fakt, že bude v čele státu žena. Ale bude to ještě chvíli trvat,“ sdělila Bialiková v rozhovoru pro stanici ABC.

„Rozhodnutí a chování Donalda Trumpa mě naprosto děsí a nejsem jediná. Jsem zvědavá, co nám budoucnost přinese,“ doplnila herečka, která v seriálu Teorie velkého třesku ztvárnila roli neurobioložky Amy Farrah Fowlerové.

Pro Bialikovou prý Donald není její prezident a neuznává ho. Nelíbí se jí ani to, jak se chová ke své vlastní manželce. To podle ní poukazuje na to, že pro něj nejsou ženy na stejné úrovni jako muži a to je pro herečku nepřípustné.

Ona sama za práva žen bojuje a považuje se za velkou feministku. I v soukromém životě dokázala, že se nenechá ponižovat. Když neshody v jejím manželství překročily únosnou míru, rozvedla se.

Mayim jen mrzelo, že rozvod nesly těžce jejich dvě děti. „Radili jsme se dokonce s dětským odborníkem, abychom neudělali moc chyb. Existuje kniha s názvem Pravda o rozvodu a zaměřuje se na progresivní přístup dětské psychologie. Zkusili jsme to. Obecná představa je, že je vhodné ukázat dětem pocity, které mohou cítit v jakékoliv situaci. A pak to vlastně probíhá velmi hladce,“ sdělila v rozhovoru pro magazín People.