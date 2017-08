Chtěl bych už do důchodu, hraní mám dost, říká padesátník Matt LeBlanc

16:07 , aktualizováno 16:07

Herec Matt LeBlanc letos v červenci oslavil padesátku. Nyní přiznal, že je z haní už trochu unavený a rád by šel do penze. Představitel Joeyho ze seriálu Přátelé se prý těší na to, že nebude dělat vůbec nic a jen se bavit.