Dcera je hotová z prince Harryho, Přátelé ji nezajímají, říká LeBlanc

„Nepředpokládám, že by si myslela, že jsem cool. Její kamarádi ve škole jsou ve věku, kdy se začínají na seriál Přátelé dívat. Ale ji to nezajímá. Je jí to úplně jedno,“ řekl Matt LeBlanc v talkshow Ellen Degeneresové.

Marina prý seriál a svého otce coby jednu z jeho hvězd opravdu neprožívá. Je právě ve věku, kdy je to s ní trochu složitější.

„Občas jako by říkala: ‚Jsem svým tátou předávkovaná. Fuj.‘ Takže je docela těžké něčím ji zaujmout,“ prohlásil herec.

Táta však na ni zapůsobil, když ji po natáčení Top Gearu v Londýně vzal do zákulisí koncertu Bruce Springsteena. Marina se tam totiž potkala s britským princem Harrym.

„Šli jsme pozdravit Bruce a byl tam princ Harry. Takže na konci večera dal mé nevlastní dceři Jacqueline a Marině na tváře polibek na dobrou noc a obě byly hotové. Já pusu nedostal. Takže chvíli trvá, než na Marinu něčím zapůsobím. Ale říkal jsem si, že se mi to povedlo,“ žertoval herec.

Matt LeBlanc má dceru Marinu s bývalou manželkou Melissou McKnightovou. Pár se vzal v roce 2003 a rozvedl o tři roky později. Modelka má z předchozího manželství ještě další dvě děti.

Když bylo Marině osm měsíců, začala trpět záchvaty. Podle lékařů měla jistou formou dysplazie, tedy poruchu vývoje nebo růstu. V věku dvou let ale potíže v převážné míře ustoupily.