Bomer: Když jsem rodičům řekl, že jsem gay, půl roku se mnou nemluvili

Rodičům zprávu o své orientaci sdělil dopisem. Měl tak velký strach z jejich reakce, že nebyl schopný jim to říct osobně. „Neměl jsem odvahu na setkání s nimi. A poté, co jsem jim odeslal dopis, ve kterém jsem jim napsal, jak to doopravdy je, dlouhých šest měsíců se mi neozvali,“ svěřil se herec pro Daily Mail.

Velkou úlevou pro něj bylo zjištění, že se nakonec rodiče s jeho orientací smířili a dokázali se s ním o všem otevřeně bavit.„Opět jsme si k sobě našli cestu. Moji rodiče pochopili, že se na mě nic nemění a jsem dál jejich syn, kterého mohou milovat. Ale byla to dlouhá cesta, než jsme došli k tomuto bodu. Byl to docela boj,“ pokračoval s tím, že se nikdy nevzdal a bojoval o to, aby ho měli rodiče rádi takového, jaký doopravdy je.

Dnes je Matt tatínkem tří krásných dětí a společně s manželem Simonem Hallsem si užívají, že jsou jedna velká rodina. Z vnoučat mají radost i prarodiče a není mezi nimi jediný problém. Takto spokojenou rodinu by prý herec přál každému.

„Nejdůležitější pro mě je, aby mé děti měly normální dětství stejně jako já. Hodně čteme a jsme venku. Je pro nás důležité, aby děti měly své soukromí a v budoucnu si vybraly podle sebe, čím chtějí být a zda chtějí být známé,“ doplnil tatínek syna Kita (12) a devítiletých dvojčat Walkera a Henryho.