Matka osmerčat skoncovala s pornominulostí, změnila si jméno

Sulemanová se proslavila coby matka osmerčat, těžila ze slávy, ale nezvládala své finance a několikrát jí hrozilo vystěhování z domu a odebrání dětí. Aby vydělala peníze, účinkovala v reality show, tančila coby striptérka a hrála i ve filmech pro dospělé. Jistý čas byla závislá na xanaxu, který jí pomáhal otupit mysl, aby se za svou práci nestyděla.

„Pornem a striptýzem jsem ponížila sama sebe. Byla jsem zoufalá a hrozilo, že budeme bezdomovci. Spíše než cpát své děti před kameru, rozhodla jsem se, že před ni půjdu já,“ prohlásila Sulemanová.

„Všechno, co jsem kdy udělala, bylo pro peníze na jídlo. Všichni si myslí, že jsem dostala spoustu darů a pomoc, ale to není pravda. Všechno jsem udělala a zaplatila sama z vlastní kapsy. Poslední dva roky to bylo ale špatné. Dostala jsem se na šikmou plochu,“ cituje matku list Daily Mail.

Pomohlo jí prý, když odešla od manažerky. Ta jí, jak se později ukázalo, okrádala. Sulemanová nyní prohlašuje, že má všechno špatné za sebou a o její děti je dobře postaráno a daří se jim. Vrátila se do rodného Orange County a pracuje coby terapeutka. Matku osmerčat se sama rozhodla „zabít“.

„Chci, aby ta hrozná, opovrženíhodná postava matky osmerčat byla příkladem toho, jak to nemá být. Nikdo nenávidí matku osmerčat tak jako já,“ dodala.

Nezaměstnaná matka už měla šest dětí, když šla na umělé oplodnění s tím, že by ráda měla ještě jedno dítě. Lékaři jí implantovali 12 embryí, protože si nebyli jistí, zda se ujmou. Na potrat odmítla jít z přesvědčení a nakonec v roce 2009 porodila osmerčata.