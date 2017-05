Já si věřím. Každý by si měl, říká zpěvačka Martina Bárta před Eurovizí

„Maminka reagovala šíleně, když jsem jí řekla, že budu studovat v Berlíně, což je 350 kilometrů. Když jsem jí řekla, že letím do Kyjeva, tak se samozřejmě zalekla. Já to ale nemám ráda, když se někdo strachuje,“ přiznala Martina, která prý ráda žije naplno. „Já nad nebezpečím nepřemýšlím. Já žiji teď, tady, dnes. Užívám si každý den svého života a jsem pozitivně smýšlející člověk. Všechno, co jsem si zatím přála, se mi dosud splnilo.“

Přestože zpívá především jazz, s popovou baladou problém nemá a nabídku České televize na účast v mezinárodní pěvecké soutěži přijala s nadšením. „V lednu mě kontaktoval Jan Potměšil, kreativní ředitel, a zeptal se mě, zda bych měla zájem účastnit se Eurovize. Já okamžitě souhlasila. Pak následovala výběrová řízení, nazpívání písní ve studiu Jana Maxiána, což je aktuálně hudební supervizor projektu,“ popsala začátek spolupráce zpěvačka, kterou měsíc poté odborná porota vybrala.

Do Eurovize by prý nešla, pokud by se s vybranou písní neztotožňovala. „Popová skladba My Turn je zajímavá po hudební i vizuální stránce. Napsal ji britský skladatel Kyler Niko. Balada je doplněná videem, které vznikalo pod taktovkou Uroše Trefalta,“ uvedla k písni, se kterou bude vystupovat na světové soutěži.

První semifinále Eurovize je 9. května, druhé bude o dva dny později a finále se koná 13. května. „Já si věřím. Myslím si, že každý by si měl věřit. Když jdete na pódium s určitou nejistotou, tak to posluchač pozná,“ přiznala s tím, že chce působit co nejpřirozeněji a svou písní by ráda publiku předala emoce. „Chtěla bych lidem něco sdělit. Beru to velmi vážně, jako Olympijské hry.“

Jazzová zpěvačka Martina Bárta Z natáčení videoklipu k písni My Turn Robin Hood - Cesta ke slávě (2010)

Palce ji sice žádný přítel nedrží, ale nebere to zase tak tragicky. „Kdo by chtěl žít s někým, kdo má tak šílený životní styl? Jsem stále na cestách. Snad se jednou ten princ na bílém koni objeví. Každopádně jsem ráda, že mám podporu nejen v týmu České televize, ale i v rodině, u přátel z hudební branže či kamarádů,“ říká.

A vezme si zpěvačka něco pro štěstí? „Talisman jsem dostala od svého profesora z jazzového institutu, Grega Kolena, který sbírá kameny. Udělal mi i náramek z tibetských perel a opičích hlav jačích kostí,“ přiznala.

Pokud to půjde, chce si ho během vystoupení vzít, jelikož těmto věcem pro štěstí věří. Má i trik, jak si poradit s trémou. „Říkám si, že všichni krkaj i prděj a chybovat je lidské. To mě pak nakonec uklidní,“ dodala zpěvačka, která v roce 2010 vyhrála televizní muzikálovou reality show Robin Hood - Cesta ke slávě.