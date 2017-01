Trnavský: Dav uřvaných puberťáků v hledišti je dodnes moje noční můra

Na účinkování v „nekonečných“ televizních seriálech se Martin Trnavský nedívá s despektem, však mu také přinášejí popularitu. Ovšem zároveň poněkud zastiňují skutečnost, že je také, nebo spíš hlavně, zakladatel vlastního divadelního spolku Frída.

„Občas si říkám - že jsem se do toho vůbec pouštěl! Ale na druhou stranu fungujeme už 17 let, tak se snad ještě nějakých pár let udržíme,“ řekl týdeníku 5plus2. Martina Trnavského na divadelních prknech baví i vlastní one man show.

Zanedlouho televize Prima uvede nový seriál Temný kraj, kde hrajete kriminalistu - workoholika. Podřizujete i vy často své osobní věci práci?

Nejspíš trochu ano. Vzpomínám si, že jsem jednou pracoval i na silvestra, kdy jsem místo oslav psal nějaký scénář. Nepotrpím si moc na oslavy a už vůbec nemám rád ty řízené.

Stává se, že pro řadu herců jsou některé jejich známé role nakonec pastí, protože kvůli nim pak nedostávají pestřejší nabídky. Stalo se vám někdy něco takového?

Pro spoustu lidí jsem pořád „ten z té Ordinace“. Byl jsem tam tři měsíce a už je to osm let, i když jsem od té doby i do té doby udělal spoustu jiných věcí. Myslím, že Lukáš Vaculík je pořád pro spousty diváků Kamarád do deště a Libuška Šafránková Popelka, což je rozhodně lepší, ale i tak je to někdy i prokletí, když vás to pronásleduje.

Nemáte pocit, že lidé občas tak trochu kastují herce podle toho, zda hrají či nehrají v seriálech?

Lidé, myšleno diváci, ne. Ti vás buď mají rádi, nebo nemají rádi. Jejich sympatie máte, nebo ne. Je ale pravda, že někteří režiséři si to tak škatulkují - „Ty seš ten seriálový herec...“ To už jsem slyšel mockrát. Tyhle rozdíly opravdu dělají jenom hlupáci. Protože ono zaujmout v seriálu, kde není moc nosný text, kde nemáte ani prostor a čas, není jednoduché. Pokud to tedy má být koukatelné. Nemám rád tohle kastování.

Někteří herci se právě seriálům cíleně vyhýbají. Je to podle vás póza?

Myslím, že tam hraje roli řada dalších faktorů. Představte si, že jste mladá herečka, narodila jste se v Olomouci a chcete bydlet v Praze. Chcete dělat divadlo a nemáte ani kde bydlet. Najednou za vámi přijdou a nabídnou vám roli v seriálu. A vy víte, že to, co si vyděláte za jeden natáčecí den, máte v divadle za měsíc. Má to spoustu aspektů. Lidé dokáží všechno strašně snadno shodit. Jdou například z kina a řeknou: „To byla zase hovadina!“ Ale neuvědomí si, že ti, co do té „hovadiny“ šli, to dělali z přesvědčení, věřili tomu a bylo za tím obrovské úsilí spousty zúčastněných. Shodit něco se stolu, to umíme velmi rychle. Na to jsme my Češi experti. Některé věci se nemusejí povést, ale vždycky je zapotřebí se zastavit a trochu to v hlavě zhodnotit.

Máte hereckou vzpomínku, při které vás i po letech polije pot?

Jednou jsme v Karlových Varech hráli představení Sex, drogy a rock’n’roll pro školu takových těch opravdu problémových dětí. To bylo představení, kdy jsme dokázali hru, která trvá dvě a půl hodiny, zahrát za hodinu deset a bez pauzy, ještě sbalit, udělat „vichr z hor“ a odjet. (smích) Nikdo nic nepoznal. Jen naši osvětlovači a zvukaři museli rychle bouchat do tlačítek a nechápali, co se děje. Pak za námi přišla jedna paní s tím, že představení mělo mít přeci pauzu. „Nemělo!“ Zahlásili jsme a už jsme byli pryč. (smích)

Takže hercům umí nejvíc zatopit puberťáci?

Jednoznačně to umí nejlíp nezvladatelný dav teenagerů. Nezapomenutelný zážitek máme také z Piešťan, kde jsme hráli pro osm set učňů. Noc předtím jsme tam hráli nějaké představení s Bolkem Polívkou a místní si nás pak vzali na paškál, takže jsme šli spát v šest ráno. Kdybychom druhý den nebyli pro ty puberťáky ještě lehce opilí, tak bychom se asi museli oběsit. Představte si arénu osmi set nezvládnutelných gaunerů, kteří se podporují a předhánějí v tom, kdo udělá větší virvál. To bylo strašný! Střízliví bychom to nikdy nezvládli. (smích)

Je obecně opilý herec na jevišti velký průšvih? Dá se to vůbec schovat?Ne, nedá. To si možná vy v tu chvíli myslíte, ale každý to na vás pozná. Kdybyste na jevišti i usnula v rámci toho, že jste skutečně pravdivá, tak to není tak dobré, jako když to lehce zahrajete. To jsou zákonitosti. Určitě je lepší opilého hrát než jím být.

Kromě samotného hraní jste před lety založil Divadelní spolek Frída. Jak moc složité je dnes vést vlastní divadelní společnost?

Je to o to složitější, že už má člověk zkušenosti. Občas si řekne: Že já jsem se do toho vůbec kdy pustil! Viděl jsem spoustu lidí, kteří se stali herci na volné noze a hodně rychle se vrátili zase i na tu druhou, takže byli opět pevně na zemi. Je to těžké. I finančně. Těch aspektů je spousta. Nám to nějak vyšlo. Děláme autorské věci, takže nemusíme například platit tantiémy z her, což jsou velké peníze. Funguje to. Lidé na nás začali chodit a baví je to. Nedávno jsme měli tisící reprízu našich představení a stou Kolegy Mela Gibsona. Ale je to těžké. A vůbec nejtěžší je ten finální produkt lidem umět prodat. Fungujeme už sedmnáct let, takže už se snad ještě nějakých pár let udržíme.

Zmiňovaná hra Kolega Mela Gibsona je divadelní one man show. To je obrovský úkol udržet sám pozornost publika po celou dobu představení.

Asi ano, protože ta hodina a půl je jenom na vás. Ale mě to baví. Říkali sice, že mi bude na jevišti samotnému smutno, ale není. Nevadí mi to. Mám ještě jedno monodrama. Jmenuje se Rapper a mělo premiéru teprve před nedávnem. Je to výzva.

Kdybyste se znovu rozhodoval o tom, co budete v životě dělat, vyhrálo by opět herectví?

Určitě ne. Už jenom proto, že bych se nechtěl opakovat. Dělal bych něco jiného. Když jsem se dostal na školu, bylo těsně po revoluci a všude byly otevřené dveře. Asi bych podnikal.

Máte za sebou úspěšnou dráhu sportovce - jachtaře. Dokonce vám těsně unikla účast na olympiádě v Barceloně. Čekala jsem trošku, že vaše odpověď bude souviset se sportem.

Býval jsem sice velký sportovec, ale teď nejsem schopný ani donutit se jít běhat. Včera jsem zrovna jel autem a viděl jsem muže, který běžel. Říkal jsem si, že bych to chtěl taky dokázat. Mám doma běžecký pás, činky... Já tam mám všechno. Bydlím u vody, takže bych mohl běhat po krásné stezce. Ale neumím se donutit. Jsem unavený. Na jednu stranu se sice cítím na pětadvacet, ale tělo a někdy i mysl už jsou unavené. Možná, kdyby přišla role, která by vyžadovala fyzickou přípravu, tak by to bylo něco jiného.

Barbora Munzarová a Martin Trnavský

Takže motivace prací u vás funguje.

To ano. V Mužích v říji jsem hrál vesnického balíka, který nechtěl nic jiného než ojeté BMW a vysportovanou postavu. A to mě donutilo cvičit, protože tahle postava měla mít svaly.

Určitě jste ale jako bývalý vrcholový sportovec na pohyb nezanevřel.

Lásku k pohybu mám stále. Pořád ještě jachtím. Akorát už někdy nemám sílu loď dovážit, když fouká moc silně. Jezdíme na hory, nejraději do Itálie. Čtyři týdny v roce lyžuju, ale tahat činky mě nebaví. Stejně tak běhat.

Cestujete třeba také za exotikou?

Vždy v zimě jezdíme s mou partnerkou Bárou Munzarovou na tři týdny do Thajska. Unikáme na maličké ostrovy, kde potkáváme obecně málo lidí. Je tam úžasné ticho a široko daleko nikdo. Nevyhledáváme ruch.

A vyhledáváte během dovolených i adrenalinové sporty?

Neskočil bych třeba padákem. Vůbec mi ani ta představa nedělá dobře. Bára ano. Skáče třeba bungee jumping odevšad. Já opravdu ne. (smích)