Léto je za rohem a chci v bikinách mezi lidi, říká o cvičení Jandová

Udržujete si kondičku cvičením. Co to máte za ale obleček?

Já tomu s manželem říkám elektrický skafandr, se kterým asi tři měsíce chodíme cvičit. Do těla člověk dostává impulsy, které jdou až do hloubky svalu. Zvyšuje to efekt cvičení, takže když jsem zde dvacet minut, je to jak hodina ve fitku. Začínám díky tomu cítit, že se mi zpevňují svaly a tělo je spokojenější.

Proč zrovna tento druh cvičení?

V dnešní době je strašně těžký sehnat čas. Maruška je sice ve školce a já mám dopoledne volné, ale je fajn, že člověku cvičení zabere minimum času. Já mám teď období, že se mi ani do fitka prostě nechce. Já bych byla nejradši, kdyby měl člověk svaly už od malička a prostě mu nikdy nezmizely, aby se mu netvořil žádný tuk, ale je fakt, že pohyb nám dává endorfiny, a v té zimě nemůžu jít běhat. Beru to jako dobrou alternativu, jak si udržet kondičku.

Partner Marty Jandové Miroslav Verner je profesí gynekolog a porodník.

Jak jste přemluvila chodit i manžela?

Všimla jsem si, že můžou vždycky trénovat dva a my chodíme vždycky brzo ráno, pak máme celý den ještě před sebou. Sice se nám někdy nechce, vždycky odvedeme malou do školky a potom jdeme cvičit. My rádi chodíme na jídlo, rádi vaříme, manžel se zamiloval do vaření, chodí na kuchařské kurzy a doma mi vaří. Hodně vaříme i kvůli Marušce, protože i když má oběd ve školce, přijde domů a chce jíst. Nedokážu si představit, že bych měla žít jenom ze salátu a citronový šťávy, to opravdu ne. Já si dám ráda občas čokoládu nebo chipsy, prostě že člověk normálně žije, nechci se tady v tom omezovat, tak radši cvičím, abych jedla. A léto je za rohem, takže abych zase třeba mohla někdy v bikinách někam mezi lidi.

Cvičíte ještě i jógu?

Já jógu nedělala už rok, a i když mám jenom jedno dítě, což se rovná žádné dítě, jsem hodně akční maminka. Vymýšlíme, co s Maruškou podnikneme. Když jsme dělaly spolu indiánské léto, nakupovala jsem peříčka, jela pro kostým pro indiány, abychom na chatě mohli udělat dětičkám krásný indiánský víkend. Pak jsme měli čarodějnický víkend, předtím jsme měli piráty a tak dále. Možná po půl roce si zajdu na nějakou tu masáž, kosmetiku nebo kafe s kamarádkou, protože na kamarádky teď nebyl vůbec žádný čas.

Zpěvačka Marta Jandová s dcerou Maruškou, která se narodila v srpnu 2013.

Maruška je docela akční dítě. Plánujete s manželem ještě další?

Já bych samozřejmě strašně chtěla, i manžel, ale buď příroda dá nebo nedá. Jsem vděčná za úžasné a zdravý dítě, tak uvidíme. Já nejsem nejmladší a mám za manžela gynekologa, takže vím, jak to je, ale jsem v klidu.



Věříte, že jste si našla vysněného muže?

Každý máme nějaký chyby, ale našla jsem si super muže. Důležitý pro mě bylo, aby si mě našel muž, který bude rozumět mojí práci, nebude na mojí práci žárlit, bude mě v ní podporovat. Není to tak, že bych byla pořád pryč, já nepatřím k těm zpěvačkám, které pracují za každou cenu. Já hodně odmítám, beru dost málo práce, protože pro mě je prioritou Maruška a rodina. Trávím s ní opravdu nadstandardně hodně času.