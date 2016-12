Princezny jsou dnes tvrdohlavé, říkají Lucie Černá a Marta Dancingerová

Neumějí tančit. Nechtějí se vdávat. Jsou sebevědomé, hubaté a drzé. A většinou jsou to brunetky s jiskrou v oku. Zapomeňte na éterické blondýnky ze starých pohádek. Současné princezny si jdou tvrdě za svým.

Marta Dancingerová (25)

Zahrála si roli princezny Čirá radost z pohádky Slíbená princezna. Hrála například v cyklu Nevinné lži, má stálé angažmá ve Švandově divadle.

Marta Dancingerová v pohádce Slíbená princezna

Jaká je princezna zvláštního jména Čirá radost?

Je nejmladší z dvanácti sester. A podle režiséra je to takový genetický omyl. V pohádce to vysvětluje i můj tatínek, že mě počali v obilí, které zlátlo, a zapadalo slunce... a tak nějak se ten zlatý gen prodral do vlasů.

Jaké má vlastnosti?

Je nebojácná, odvážná, na rady moc nedá. Hodně tvrdohlavá, a když jí takzvaně rupne v bedně, nic ji nezastaví. Jezdí na koni, nebojí se tmy, chodí v noci plavat, leze po skalách. Není to princezna, která by se bála, že si o kámen roztrhne sukni.

Vy máte vlasy ve skutečnosti opravdu krátké, na konkurzu jste je měla delší?

Na konkurzu jsem vůbec nebyla a vlasy nosím pořád krátké. Režisér si mě našel sám ve školním představení v Disku. Nevím, jak si mě představoval se zlatými vlasy, ale já sama jsem si na ně musela nějakou chvíli zvykat.

Které pohádky máte ráda?

Tři oříšky pro Popelku a S čerty nejsou žerty. Naopak moc mě nebaví „nablblé“ pohádky typu Královské reggae.

Lucie Černá (21)

Zahrála si roli princezny Isabely z pohádky Pravý rytíř. Hrála například ve filmu Něžné vlny nebo v seriálu Gympl, studuje VŠE.

Lucie Černá v pohádce Pravý rytíř

Jaká je princezna Isabela, kterou hrajete?

Tvrdohlavá, ale cílevědomá, chytrá a odvážná. Má všechny ctnosti, které k princezně patří, ale taky se dokáže postavit černokněžníkovi. Pro svého rytíře by udělala cokoliv. Líbí se mi, že to není až taková princeznička.

Podobá se vám v něčem?

Asi ano. Dokážu si jít za svým, i když to stojí pěkné nervy.

Jak by měla vypadat ideální princezna?

Moudrá, chytrá a asi by jí nemělo chybět charizma. A určitě by měla být odvážná.

Myslíte si, že jsou dnešní princezny emancipovanější?

Asi ano, ale proč by nebyly, možná nám to dneska takhle přijde, ale kdo ví, možná byly dřív emancipovanější, jen se nad tím nikdo nezamýšlel.

Jaká je vaše oblíbená?

Nastěnka! Není to sice princezna a je taková ublížená, ale mám ji ráda. A Popelku, to je jasné.

Líbí se vám letošní princezny?