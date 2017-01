Madonna: Lidé jsou nesví z toho, že mám o tři dekády mladší milence

„Věřím ve svobodu projevu a jsem proti cenzuře. Věřím, že máme všichni stejná práva. A věřím, že by si všechny ženy měly udržet svou sexualitu a osobnost. Nevěřím v to, že by se od určitého věku mělo dávat pozor na to, co říkáme a co ještě chceme dokázat, čím chceme být,“ sdělila Madonna v rozhovoru pro magazín Bazaar.

Zpěvačka nikdy nežila konvenční život a je smířená s tím, že jí prý lidé odjakživa házeli klacky pod nohy a nepřáli jí úspěch. Každý její krok hned pomluvili a cokoli udělala, bylo ve finále špatně.

„Spousta lidí si myslí, že jsem směšná jen proto, že odmítáním žít obyčejný a nudný život. Chci si všechno užívat naplno. Jsem úspěšná a bílá popová hvězda, která má spoustu peněz a to někoho štve,“ pokračovala.



„Stvořila jsem velmi netradiční rodinu. Mám milence, kteří jsou klidně o tři desetiletí mladší než já. To lidé nemohou překousnout. Mám pocit, že vlastně cokoli udělám, je špatně,“ myslí si Madonna.

Jedním ze zpěvaččiných milenců byl například pětadvacetiletý model Aboubakar Soumahoro. Nyní má vztah s devětadvacetiletým tanečníkem Timorem Steffensem. Prý si s nimi skvěle rozumí a vyhovuje jí, že mají stále hodně energie a baví je užívat si života a nesedět doma na zadku. I její bývalý manžel Guy Richie byl o devět let mladší. Zajíčci jsou jí zkrátka sympatičtí.

„Můj bývalý muž se mě často ptal, proč musím neustále s někým soupeřit a trhat rekordy. A já jsem mu vždy říkala, proč se mě na to ptá, když mu do toho nic není. Nemusím na to odpovídat. Bylo tak sexistické. Copak se někdo zeptal Stevena Spielberga, proč ve svých letech stále natáčí filmy? Ne. Už jsem vážně unavená z těch neustálých otázek. Pokud má se mnou někdo nějaký problém, je to pouze jeho problém, který neřeším,“ dodala.

Madonna vystoupila loni v Praze: