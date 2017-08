Mohl bych napsat knihu o tom, jak hrozná je, říká Madonnin bratr

„Mohl bych napsat další knihu o tom, jak odporná je nebo dokáže být, ale nenapsal jsem ji. Chtěl jsem jen malé uznání za práci, kterou jsem pro ni dvacet let dělal, že to nebyla jen zásluha jediné osoby,“ uvedl Ciccone, jenž pro Madonnu pracoval jako kostymér a návrhář koncertů.

Sourozenci přišli v roce 1963 o milovanou matku. Oba její ztrátu nesli těžce. Sestra si vzala mladšího bratra s sebou z Michiganu do New Yorku, kde mu v počátcích pomáhala s kariérou. On si však stěžoval, že ho ponižovala, neplatila tak jako ostatní a dokonce bez jeho svolení v televizi prohlásila, že je gay.

Prý mu také pomocí svých kontaktů a vztahů s producenty z Los Angeles znemožnila existenci v Hollywoodu.

„Ona je docela mocná i v Los Angeles, v showbyznysu. Pracoval jsem v této branži, točil videoklipy a dělal turné, ale pořád jsem měl problém dostat práci, většinou to bylo nemožné,“ postěžoval si.