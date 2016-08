Teď už jsem klidnější, prozradila těhotná Lucie Křížková

Jak se vám podařilo tak dlouho utajit těhotenství?

Nejsem ostře sledovaá osobnost, takže to nebyl žádný velký problém. V červnu jsem moderovala ve volnějších šatech a léto jsem si zařídila ryze nepracovní. Lidé kolem mě to už samozřejmě věděli mnohem dříve. Ani to nešlo tajit, protože mi zpočátku nebylo vůbec dobře.

Mnoho lidí se radostnou zprávou rádo pochlubí na sociální síti. Vy jste byla opatrnější. Bylo to kvůli špatným zkušenostem?

Neměla jsem potřebu šířit naši radost mezi veřejnost dřív, protože před rokem jsem ve třetím měsíci potratila a teď jsem se přirozeně bála, aby se tato smutná zkušenost neopakovala. Strachu se nezbavím asi až do porodu, ale přeci jen jsem už v pátém měsíci mnohem klidnější. Navíc cítím, jak se ve mně miminko pohybuje, takže jsem klidnější a nebojím se tolik každé další návštěvy u gynekologa, jak tomu bylo v prvních týdnech.

Kolik jste přibrala? Mimo bříško jste stále štíhlá.

Nevážím se nijak pravidelně, ale podle údajů v těhotenské průkazce mám váhový přírůstek teprve půl kila. Ale teď to určitě poleze výš mnohem rychleji.

Už víte, jestli budete mít kluka nebo holčičku?

S manželem jsme se shodli, že se necháme překvapit. Má intuice v tomto ohledu zatím stagnuje. Ani o jménech jsme s manželem zatím nemluvili. Já mám své favority, ale nechci je prozrazovat ani blízkým příbuzným, aby mi je náhodou nechtěli rozmlouvat.

Bude manžel David u porodu?

Pokud budu rodit v termínu, tak by měl být. Byla bych moc ráda. Při prvním porodu mi byl velikou oporou. A myslím, že i pro něj to byl silný zážitek.

Co syn David, jak se těší na sourozence?

Těší se moc. Zatím tedy nepřipouští jinou variantu, než že se mu narodí brácha. Každý den poslouchá, co „brácha“ v bříšku dělá, a zajímá se, jak už je veliký a kdy se už konečně narodí.

Plánujete se třeba odstěhovat do většího bytu nebo domu?

Neplánujeme. Do našeho tři plus jedna se vejdeme i se dvěma dětmi. Ráda bych ale do ledna stihla náš byt zrekonstruovat.

Lucie Křížková se synem Davidem

Co návštěvy hračkářství? Nejsou teď třeba častější?

Já jsem původně byla přesně taková ta matka, která nechtěla, aby syn měl spoustu hraček. Nicméně i já jsem se nechala zlákat a musím přiznat, že se mi to líbí a jsem i ta iniciátorka, která většinou třeba směřuje kroky do hračkářství. Ale my to máme jako zábavu a jen si vybereme, co by se příště mohlo koupit. Chodíme taky hodně do zábavních center, kde jsou atrakce.

Selektujete hračky nebo se kupí v pokojíčku?

Určitě selektujeme, vyřazujeme, posíláme dál, menším dětem. Bráška má teď syna, něco dáváme do apartmánu na Lipně nebo na charitu. Edukativní hračky, které jsem kupovala vysloveně se záměrem, že se s tím něco dítě naučí, ty jsem si schovala a těším se, až je brzy opět vytáhnu.

Zapojujete se vy nebo manžel do nějakých her?

My teď máme období lega. To je i pro nás s manželem velmi pozitivní, rádi nakupujeme nové kousky a pak se trochu dohadujeme o tom, kdo to postaví. Stavění nás všechny hodně baví. Davídek si s tím potom hraje a my máme teď doma takový Legoland.